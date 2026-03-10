Alerta de seguridad: Corrientes refuerza sus fronteras ante el conflicto en Medio Oriente

En sintonía con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional tras la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán, la provincia de Corrientes activó un protocolo de máxima vigilancia en sus zonas limítrofes.

El ministro de Seguridad local, Adán Gaya, ratificó que se intensificaron los controles en las fronteras naturales del distrito, considerado uno de los puntos más sensibles de la Argentina.

La medida responde al estatus de seguridad “Alto” decretado para todo el territorio nacional. Según explicó Gaya, existe un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Alejandra Monteoliva, para desplegar acciones de carácter complementario entre la Policía de Corrientes y las fuerzas federales.

Vigilancia por aire, tierra y agua

Dada su ubicación estratégica, Corrientes limita con tres países a través de los ríos Paraná y Uruguay. Ante la posibilidad de riesgos transfronterizos, las fuerzas federales han dispuesto un despliegue tecnológico y humano específico:

Gendarmería Nacional: Reforzó todos los pasos fronterizos con un incremento de agentes y el uso de radares aéreos y terrestres ubicados en puntos clave para detectar movimientos irregulares.

Prefectura Naval: Intensificó el patrullaje en el río Paraná. Esta tarea es crítica, ya que el curso de agua alberga infraestructuras vitales como la central hidroeléctrica de Yacyretá (compartida con Paraguay) y es una vía de tránsito internacional.

Inteligencia y Migraciones: Se aplica un protocolo especial coordinado por la SIDE y la Dirección Nacional de Migraciones para resguardar objetivos sensibles en suelo correntino.

Trabajo de "interfuerzas"

"El objetivo es llevar una relación de interfuerzas complementarias trabajando", destacó el ministro Gaya a radio Dos. El funcionario remarcó que, si bien el conflicto ocurre a miles de kilómetros, la posición geopolítica de Corrientes exige una respuesta inmediata en materia de logística e investigación.

La provincia se encuentra ahora bajo un esquema de monitoreo permanente, con especial énfasis en el cruce de información de inteligencia criminal para prevenir cualquier tipo de incidente vinculado a la coyuntura internacional.