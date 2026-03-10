"Que nos encarcelen, pero que nos devuelvan a Loan": el duro comunicado de los padres

En medio de una investigación que no logra dar con el paradero de Loan Danilo Peña, sus padres, José Peña y María Noguera, emitieron un contundente comunicado para denunciar el acoso físico y digital que sufren.

El texto expone el agotamiento de la familia ante lo que denominaron el "marketing del dolor" y la proliferación de contenidos falsos en redes sociales.

La familia denunció específicamente el uso de Inteligencia Artificial (IA) para generar imágenes manipuladas que los muestran siendo detenidos por la Justicia en situaciones "humillantes o degradantes".

Según explicaron, estas publicaciones anónimas buscan desviar la atención y hostigar a los hermanos y padres del niño desaparecido el pasado 13 de junio en la localidad de 9 de Julio.

"Que nos investiguen todos los días"

En uno de los tramos más desgarradores del documento, los padres de Loan reafirmaron su total disposición ante las autoridades judiciales y policiales.

"Nos han allanado, investigado, interrogado, secuestrado y analizado nuestros teléfonos, y muy bien ha estado que se haga", señalaron, despejando cualquier duda sobre su colaboración.

"Si sirviera nuestra libertad, nuestra pena o nuestro castigo para encontrar a Loan, ya lo hemos ofrecido. No somos nosotros quienes estamos callados ni tenemos miedo de nada o de nadie", sentenciaron.

Además, recalcaron que su único temor es la integridad del niño: "Pensar qué le puede estar pasando, si pasará frío, si estará enfermo o si lo estarán lastimando".

El pedido para romper el "pacto de silencio"

Para José y María, la resolución del caso depende hoy de quienes tienen información directa y se niegan a aportarla. El comunicado apunta directamente contra el entorno cercano que estuvo presente el día de la desaparición en el paraje Algarrobal.

"Hoy, para recuperar de inmediato a Loan, solo nos queda que se rompa el pacto de silencio, principalmente de Laudelina y de quienes saben lo que pasó y dónde está", manifestaron con firmeza.

La tía del menor sigue siendo, para la familia, la pieza clave que mantiene oculta la verdad tras sus polémicas y contradictorias declaraciones.

Finalmente, el escrito hace un llamado a la sociedad y a los medios para mantener la "visibilidad para Loan", pero rechazando categóricamente las agresiones gratuitas y las campañas de desinformación que solo profundizan el sufrimiento de una familia que lleva meses esperando respuestas.