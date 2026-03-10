App Tutores: cómo funciona el nuevo sistema correntino para combatir la deserción escolar

Con el objetivo de modernizar la gestión educativa y reducir los índices de abandono escolar, el Gobierno de Corrientes inició la implementación de la App Tutores.

Naftas en Corrientes: el detalle de los precios actuales en YPF, Shell, Axion y Puma

Esta nueva herramienta digital permite a los tutores recibir notificaciones inmediatas sobre la asistencia de los alumnos, reemplazando el tradicional cuaderno de comunicaciones y agilizando el vínculo entre la escuela y el hogar.

La aplicación, que ya está disponible para dispositivos Android e iPhone, se encuentra atravesando una etapa de prueba piloto de dos semanas en establecimientos emblemáticos como las escuelas Normal y Misericordia.

El despliegue continuará de forma progresiva en los niveles inicial, primario y secundario de toda la provincia, con la meta de alcanzar a una matrícula proyectada de 260 mil estudiantes.

Inteligencia Artificial para detectar riesgos

Uno de los pilares más innovadores del sistema es la integración de Inteligencia Artificial con algoritmos predictivos. Según explicó Carlos Encina, Director de Sistemas de Información del Ministerio de Educación, esta tecnología permitirá "detectar de manera temprana conductas que hagan suponer el posible riesgo de abandono".

El sistema no se limita solo a registrar el presentismo. Según el cronograma del Ministerio, la plataforma evolucionará para ofrecer:

Seguimiento académico: acceso a las notas de las materias.

Comunicación directa: canal fluido entre docentes y tutores.

Gestión eficiente: desburocratización de los procesos escolares y modernización administrativa.

Despliegue y equipamiento

Para garantizar el funcionamiento de la plataforma, el Gobierno provincial comenzó con la entrega de tablets a los establecimientos educativos, como ocurrió recientemente en la Escuela Juan Domingo Perón. Allí, los preceptores y docentes han recibido capacitación técnica para operar la plataforma de gestión escolar asociada a la App Tutores.

Tensión docente en Corrientes: tras la marcha contra el aumento del 6%, convocan a una nueva movilización

"La etapa de piloto es clave para detectar los ajustes que requieran los establecimientos y docentes, y para que todas las funciones tengan un buen rendimiento", señaló Encina.

El plan oficial prevé que, en menos de un mes, la implementación comience a masificarse en todas las escuelas de gestión estatal. En el caso de las instituciones privadas, el sistema también estará disponible para su uso, aunque sin la provisión de dispositivos por parte del Estado.

Esta medida se inscribe dentro de la consigna "Estar cerca", eje central de la actual gestión provincial, que busca utilizar la tecnología como un insumo estratégico para garantizar la continuidad pedagógica de los niños y jóvenes correntinos.