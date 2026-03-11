Conflicto en Tapebicuá: trabajadores cortan la Ruta 14 en Virasoro y denuncian falta de respuestas del Gobierno

La crisis en la Forestadora Tapebicuá alcanzó su punto más crítico este miércoles. Ante la falta de certezas sobre el pago de salarios y la continuidad laboral, los trabajadores de la firma iniciaron un corte parcial sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de la localidad correntina de Virasoro.

La medida, según confirmaron en asamblea, se mantendrá de forma "por tiempo indeterminado".

Crisis forestal en Corrientes: Tapebicuá entró en concurso preventivo y los trabajadores amenazan con cortar la Ruta 14

El conflicto, que venía escalando tras una movilización masiva el martes desde la plaza Libertad hacia las puertas de la planta, estalló definitivamente al vencerse el convenio vigente sin que la empresa presentara un cronograma de pagos ni una oferta de recomposición.

Incertidumbre judicial y falta de garantías

El abogado de los trabajadores, Sebastián Costa, había explicado que la empresa se encuentra en un proceso de negociación con acreedores para evitar la quiebra, pero que dicho trámite no contempla la urgencia alimentaria de los empleados. "Lo que busca la firma es ganar tiempo, pero mientras tanto los trabajadores no tienen garantías de ningún tipo", señaló el letrado.

Por su parte, los manifestantes emitieron un comunicado pidiendo disculpas a los transportistas y viajeros que circulan por la zona: "Estamos peleando por la supervivencia de nuestras familias", afirmaron respecto al corte que, desde las 18, habilita el paso de vehículos de manera restringida por una sola mano.

Críticas a la gestión provincial

El reclamo también apuntó directamente hacia el Gobierno de Corrientes. Ramón Ramírez, vocero de los operarios, cuestionó la inacción de la ministra de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur. Según el trabajador, la asistencia provincial cesó en diciembre y desde entonces no hubo soluciones concretas.

"La ministra me escribió diciendo que había mucha gente en la misma situación que nosotros, pero no me dijo nada en concreto", denunció Ramírez en declaraciones a radio Continental Corrientes.

Naftas en Corrientes: el detalle de los precios actuales en YPF, Shell, Axion y Puma

El sector exige una intervención directa del Estado para mediar en un conflicto que pone en riesgo cientos de puestos de trabajo en uno de los polos forestoindustriales más importantes de la provincia.

La vigilancia en la zona de la Ruta 14 es permanente por parte de fuerzas de seguridad, mientras los trabajadores aguardan una convocatoria urgente que destrabe la parálisis financiera de la forestadora.