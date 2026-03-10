La UEPC suspendió el paro del miércoles 11 luego de recibir una nueva oferta salarial

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) suspendió el paro de este miércoles 11 tras recibir una nueva propuesta salarial de la administración del gobernador Martín Llaryora.

Paro suspendido

El gremio docente confirmó la suspensión de la medida de fuerza de mañana luego de reunirse con el secretario general de la gobernación, David Consalvi.

"Se nos ha entregado una nueva propuesta salarial que contiene algunos de los requerimientos planteados en la asamblea departamental", comunicó el sindicato.

"De acuerdo a la resolución de dicha asamblea, ante una nueva propuesta superadora, se suspende la medida de fuerza, se activan los mecanismos de información, consulta, debate y resolución estatutarios", agregó el comunicado.

Convocatoria

Además el sindicato convocó al plenario de secretarios generales para este martes 10 de marzo desde las 14.30.

La propuesta

“La propuesta contiene varios de los puntos que estaban planteados en los requerimientos, por lo tanto amerita ser considerada y debatida nuevamente por los compañeros y compañeras en las escuelas, que va a ser el mecanismo que vamos a disparar a partir del día de hoy”, explicó el secretario general del gremio Roberto Cristalli.

“El objetivo de la medida de fuerza no era realizar la medida, sino gestionar y forzar a una nueva propuesta. Incluso lo había anunciado el propio gobernador, la iba a mejorar cuando inauguró en San Pedro una escuela”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“En el departamento de San Alberto había dicho, ya sabiendo de que la propuesta era rechazada, que iba a ser una propuesta superadora. En este caso ayer a última hora, estuvimos varias horas con el secretario general de la gobernación, donde finalmente consolidó una propuesta que la vamos a debatir hoy”, remarcó Cristalli.

Además se refirió a la ayuda escolar de 125 mil pesos otorgada por la provincia para los estatales con hijos en edad escolar. “Todo ayuda porque nosotros lo habíamos planteado con el conjunto de los gremios. La verdad que ha caído muy bien, es una muy buena medida, ayuda mucho, porque de 17.000 pesos que cobraron, pasar a cobrar 125.000 más, la verdad que da un alivio importante para las familias docentes con sus hijos. Y además sabiendo todo el contexto que tenemos hoy a nivel nacional”, concluyó Cristalli.