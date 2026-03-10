28 familias afectadas por la crecida del río en La Calera; el municipio denuncia falta de coordinación

La ciudad de La Calera vivió días de tensión debido a la creciente de los ríos que alimentan el dique San Roque, un fenómeno que afectó a diversos barrios y puso a prueba la capacidad de respuesta del municipio. Según detalló Lucas Larrosa, concejal, la situación se originó a partir de fuertes lluvias en la cuenca alta que hicieron que los afluentes San Antonio, Cabalango y Cosquín llegaran al límite de su capacidad.

“Se abrieron las dos válvulas del paredón del dique hasta un 100%, y junto con el agua que recibía el embalse, esto provocó que el río viniera de bote a bote, afectando principalmente a los vecinos que históricamente están más expuestos”, explicó Larrosa.

El concejal detalló que 28 familias fueron asistidas por el municipio, ofreciéndoles refugio en centros vecinales y provisiones como agua potable, ropa y frasadas. “Algunas familias optaron por autoevacuarse, dejando a alguien al cuidado de la casa para prevenir robos. Muchos de los afectados viven sobre la línea ribereña sin permisos formales, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a estos eventos”, añadió.

Larrosa señaló que, además de la vulnerabilidad de los vecinos, la situación se agravó por la falta de coordinación de las autoridades responsables: “Se abrieron las dos válvulas, pero no nos notificó oficialmente el APRI, que es la Secretaría de Recursos Hídricos. Pudimos conseguir la información, pero no nos notificaron oficialmente. Además los encargados de revisar, andaban paseando con los Rufeil”, subrayando la necesidad de un control más riguroso.

Alejandra Ferrero criticó el proyecto libertario que busca eliminar el cupo femenino

El funcionario destacó que la intervención municipal incluyó cortes preventivos de luz por parte de EPEC en zonas afectadas y un seguimiento constante a través del Comité de Emergencia, integrado por Bomberos, Policía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil. “El comité de emergencia se activa siempre que hay sucesos climáticos o incendios. Tenemos relevadas todas las áreas de riesgo y se garantiza asistencia inmediata a quienes la necesiten”, explicó.

Entre los barrios más afectados, el concejal mencionó El Diquecito, Matadero y Las Flores. Pese a que no se reportaron daños estructurales graves, muchos vecinos sufrieron pérdidas de bienes domésticos como colchones y ropa. Además, organizaciones civiles como Corazones Solidarios colaboraron con la entrega de alimentos, ropa y calzado.

Una encuesta nacional muestra desgaste en la imagen del gobierno de Javier Milei

El pronóstico climático es alentador, y según Larrosa, la situación tiende a estabilizarse si no se registran nuevas lluvias intensas. “El río ya bajó casi dos metros de su nivel máximo, y las familias están volviendo a sus hogares. Se monitorea permanentemente para evitar nuevas contingencias”, concluyó