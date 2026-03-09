Una encuesta nacional muestra desgaste en la imagen del gobierno de Javier Milei

A 800 días del inicio del gobierno de Javier Milei, una encuesta nacional realizada en febrero de 2026 registró un 53,6% de evaluación negativa sobre su gestión en Argentina. El relevamiento se basó en 4.068 casos en 91 ciudades de 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Según el informe, el promedio de calificación al Gobierno se ubica en 4,8 puntos.



El estudio sostiene que el Presidente retomó un tono confrontativo en su discurso político al superar la mitad de su mandato. De acuerdo con el análisis, esa estrategia busca reforzar el núcleo duro de apoyo oficialista, estimado en torno al 35%. El objetivo sería consolidar esa base frente al desgaste político generado por el estancamiento económico.

El informe también advierte que la administración mantiene un “piso político importante”, aunque con dificultades para ampliar su respaldo social. La evaluación crítica volvió a imponerse en la medición general del Gobierno. Esto reflejaría una pérdida de adhesiones en distintos segmentos del electorado.

En el análisis territorial, el relevamiento muestra diferencias en la evaluación del Gobierno según la provincia. El promedio de calificación es de 4,5 en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en Santa Fe alcanza 5,1. En Mendoza la nota promedio sube a 5,8 y en Córdoba llega a 5,9, una de las valoraciones más altas registradas en el estudio.

Uno de los cambios más marcados aparece en el grupo de entre 31 y 50 años, donde la valoración negativa alcanza el 61%. El documento señala que en ese sector se concentran preocupaciones vinculadas al empleo, el consumo, los alquileres y los gastos familiares. Allí se detecta un clima de mayor desgaste social.

La economía aparece como uno de los factores centrales en ese deterioro de la percepción pública. Más de la mitad de los encuestados afirmó que su situación económica personal es peor que antes. A esto se suma un deterioro en las expectativas de corto plazo.

El impacto de las medidas también presenta diferencias por género. Entre los varones, el 45,2% afirmó que está peor que antes, el 25,6% señaló que su situación no cambió y el 29,2% dijo que está mejor. En el caso de las mujeres, el 59% indicó que está peor que antes, el 23,3% aseguró que su situación no cambió y el 17,7% afirmó que mejoró.

Por primera vez en la serie de mediciones, la percepción de que la economía personal empeorará el próximo año supera a quienes creen que mejorará. El 46,7% considera que estará peor, frente al 43% que espera una mejora. Según el informe, ese dato resulta especialmente sensible para el oficialismo porque el respaldo al proyecto libertario se apoyaba en la expectativa de mejoras futuras.