Córdoba prohibió la venta de kombuchas y sodas botánicas de la marca BOOCH

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba dispuso la prohibición de comercialización de las kombuchas y sodas botánicas de la marca BOOCH en toda la provincia por no cumplir con la normativa alimentaria vigente.

La medida fue adoptada a través de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, que detectó que los productos se comercializaban identificados con el R.N.E. N° 02-040-023 y con R.N.P.A. inexistente, lo que implica que no cuentan con el registro oficial obligatorio para su elaboración y venta.

La disposición alcanza a todas las presentaciones, variedades, lotes y fechas de vencimiento de las bebidas. Según informaron desde la cartera provincial, durante tareas de control y verificación se constató que el alimento carece de registros oficiales de producto, una condición necesaria para garantizar su trazabilidad, las condiciones de producción y su aptitud para el consumo.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar el consumo de estos productos y solicitaron a los comercios retirarlos de la venta y comunicarse con la autoridad bromatológica local.

Desde el Gobierno provincial indicaron que estas medidas forman parte de las tareas de vigilancia y control sanitario que se realizan de manera permanente para resguardar la salud de la población y asegurar la calidad de los alimentos que se producen y comercializan en Córdoba.