Abel Pintos anunció su regreso a Córdoba con un show en Plaza de la Música

Abel Pintos vuelve a Córdoba después de presentarse en el Cosquín Rock y convertirse en tendencia en redes sociales. El artista anunció un nuevo show en la provincia en el marco de su gira “Abel 30 Años”, con la que celebra tres décadas de trayectoria musical.

El recital será el 22 de abril en la Plaza de la Música, donde el cantante repasará algunos de los grandes éxitos de su carrera, desde sus primeros discos hasta sus trabajos más recientes. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Edén Entradas.

La gira comenzó el año pasado con presentaciones totalmente agotadas, entre ellas dos funciones en Rosario y un show masivo en la Ciudad de Buenos Aires, realizado en Ciudad Universitaria ante más de 20 mil personas.

Con este tour, Pintos propone un recorrido por distintas etapas de su carrera en un espectáculo pensado como una celebración junto al público. “Abel 30 Años” continuará durante 2026 con presentaciones en distintos puntos del país.