DAT CREA, la herramienta con la que el agro busca decidir con más información

El ingeniero agrónomo Tomás Copello explicó cómo funciona DAT CREA, la plataforma de datos compartidos de CREA. En la previa de Expoagro 2026, sostuvo que la herramienta permite comparar rindes, manejos y variables productivas a partir de información georreferenciada y anticipó que este año sumarán indicadores económicos.

En diálogo con Es por acá, por Punto a Punto Radio (90.7), señaló que la herramienta busca salir del esquema más tradicional de ensayo comparativo y pasar a una lectura apoyada en datos acumulados campaña tras campaña.

“Se van acumulando datos georreferenciados de cada lote, campaña a campaña, con todos sus manejos técnicos y todo su historial. Esto puede hacer que vos, como usuario, puedas tomar decisiones sin hacer un ensayo. Podés hacerlo de una forma mucho más ágil”, explicó Copello.

Según detalló, uno de los desarrollos disponibles dentro del sistema es GeoBenchmark, que permite tomar un punto geográfico, trazar un radio y consultar qué se sembró en esa zona, con qué híbridos, qué tratamientos se aplicaron y qué rindes se obtuvieron. Para bajar la idea a un caso concreto, mencionó el norte de Córdoba y planteó que el valor de la herramienta está en poder comparar experiencias productivas con mayor velocidad y con una base más amplia.

Chatbot, acceso restringido y datos compartidos

Copello explicó además que DAT CREA suma otras capas de consulta, entre ellas un chatbot que trabaja sobre la base de información ya cargada en el sistema. “Podés conversar con la inteligencia artificial y, a partir de las 25 millones de hectáreas en las sucesivas campañas que se fueron cargando, te va a ir contestando de acuerdo a la información que tenga y que vos le vayas a preguntar”, afirmó.

Aclaró, sin embargo, que no se trata de una herramienta abierta para cualquiera. Por ahora, el acceso está restringido a socios CREA, aunque la entidad ya hizo algunas asociaciones con otras plataformas y la idea es seguir ampliando la escala de uso.

Para Copello, uno de los rasgos distintivos de DAT CREA es justamente la posibilidad de comparar con información compartida. “Es la única plataforma en la cual el dato se comparte. Yo como usuario de la plataforma puedo ver mis datos y datos de otros, porque hay muchas plataformas de datos digitales en términos agrícolas, pero vos podés ver nada más que los tuyos”, sostuvo.

Lo que se puede comparar hoy y lo que CREA quiere sumar

Sobre el tipo de información disponible, explicó que hoy la plataforma trabaja con variables productivas y técnicas. Es decir, no solo permite mirar rendimientos, sino también qué decisiones de manejo estuvieron detrás de esos resultados. A eso se agregan precipitaciones y otras variables meteorológicas que ayudan a leer mejor cada campaña.

“Hoy lo que tienen disponible son todos datos productivos y técnicos. Qué quiere decir productivos: rendimientos. Qué quiere decir técnicos: variables que se utilizaron para llegar a ese rendimiento. Y, obviamente, la precipitación y demás variables meteorológicas que influyeron en la campaña”, precisó.

El próximo paso, anticipó, será sumar indicadores económicos para que la comparación entre empresas no quede limitada a lo productivo. “Este año la idea es empezar a sumarle indicadores económicos también para poder compararse entre empresas, con ratios más objetivos que subjetivos, y poder empezar a entender de dónde vienen los resultados de la empresa agropecuaria”, señaló.

Quién usa la herramienta y qué lugar tienen las nuevas generaciones

Copello también se detuvo en un punto más cultural que técnico: quién usa efectivamente estas herramientas dentro de las empresas. Explicó que el acceso no queda solo en manos del productor, sino también de los asesores CREA, que trabajan con grupos de empresas y utilizan la plataforma para preparar reuniones e intercambios técnicos.

“Muchas veces el productor o el empresario agropecuario está en muchos temas. Entonces no tiene el tiempo de sentarse a entrar a cada herramienta que desde CREA generamos. Es así que cada asesor de cada grupo también tiene acceso a la herramienta”, explicó.

Ante la resistencia que todavía pueden generar estos sistemas en algunos perfiles más tradicionales, Copello planteó que el uso de datos no necesariamente reemplaza la experiencia, pero sí puede complementar la gestión. Y vinculó esa discusión con el recambio generacional dentro de las empresas. “Si queremos que las nuevas generaciones se incorporen a las empresas, es fundamental que empecemos a utilizar herramientas digitales y tomar decisiones basadas en datos. Primero porque es la forma de agregar valor hoy en las industrias, pero segundo también porque las nuevas generaciones tienen ese tipo de formación académica”, afirmó.

Expoagro como vidriera de esa apuesta

En la previa de Expoagro 2026, que se realizará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, CREA llegará a la muestra con una agenda enfocada en la gestión de datos compartidos y en la articulación con empresas, instituciones y otros actores del ecosistema agroindustrial.

Copello habló de un clima de moderado optimismo para el arranque de la exposición. Consideró que hoy hay más previsibilidad que en otros momentos de la economía argentina y que eso mejora las condiciones para pensar inversiones y financiamiento, especialmente en bienes de capital. Al mismo tiempo, remarcó que el sector sigue atento a variables clave, entre ellas la evolución de los derechos de exportación.