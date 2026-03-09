Ley de Glaciares: Ferraro advirtió sobre una “modificación regresiva” y convocan audiencias públicas

El diputado nacional Maximiliano Ferraro confirmó que el Congreso realizará audiencias públicas para debatir posibles cambios en la Ley de Glaciares y advirtió que la iniciativa podría implicar una modificación “totalmente regresiva” de la normativa ambiental vigente.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), el legislador explicó que las audiencias se realizarán los días 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, una jornada de manera presencial y otra virtual. “Vimos un paso muy importante y un logro significativo en poder establecer audiencias públicas para lo que va a ser el tratamiento de una modificación totalmente regresiva de la Ley de Glaciares”.

El diputado sostuvo que la convocatoria representa un avance institucional, ya que permite abrir el debate público antes de avanzar con el tratamiento legislativo. “Lo importante es que La Libertad Avanza tuvo que entender, y pudimos hacer que se cumpla nada más ni nada menos que con la Constitución Nacional en su artículo 41, la Ley General del Ambiente y que se active el acuerdo de Escazú”.

Ferraro señaló que la convocatoria generó una fuerte participación ciudadana, con miles de personas anotadas para intervenir en las audiencias. “Hoy ya tenemos más de 8000 inscriptos en la audiencia pública, donde hay académicos, constitucionalistas y ciudadanos de distintos puntos del país”.

Según explicó, el interés se concentra especialmente en provincias cordilleranas donde podrían desarrollarse proyectos mineros vinculados a la discusión de la ley. “Principalmente de las provincias cordilleranas donde pueden llegar a desarrollarse este tipo de proyectos mineros, como San Juan y Mendoza”.

El legislador advirtió que el debate no sólo involucra la protección de los glaciares, sino también el manejo del recurso hídrico y posibles conflictos entre provincias. “Acá no solamente está en juego lo que son los glaciares y el ambiente periglaciar, sino que también hay un conflicto interjurisdiccional que puede comprometer nada más ni nada menos que el agua, el recurso hídrico y los acuíferos”.

En ese sentido, mencionó que varias cuencas hídricas podrían verse afectadas por cambios en la regulación.

Pedido de transparencia en las audiencias

Ferraro también reclamó que se publique el listado completo de las personas inscriptas para participar en las audiencias públicas, con actualizaciones periódicas. “Así está reglamentada la las audiencias públicas del Poder Ejecutivo Nacional, principalmente las que están relacionadas al tema tarifas”.

El diputado explicó que, ante la falta de una norma específica en el Congreso para este tipo de instancias, la oposición solicitó formalmente a la presidencia de la Cámara que se garantice la transparencia del proceso. “Al no tener nosotros una norma más allá de lo que establece nuestro reglamento y lo que manda el acuerdo de Escazú y la Ley General de Ambiente, es que hemos solicitado esto a la presidencia de la Cámara”.

Por último, Ferraro rechazó la idea de que la ley vigente frene inversiones en el sector minero y sostuvo que los datos muestran lo contrario. “La ley de glaciares no atenta contra el desarrollo. En un período como 2001-2009 sin ley de glaciares las inversiones fueron de 12.000 millones de dólares y con ley de glaciares, en un período similar de años, ascendieron a 45.000 millones”.

El diputado concluyó que el objetivo del debate debe ser avanzar hacia un modelo productivo sustentable. “Quien les habla no tiene una posición extrema de un lado o del otro, sino que cree en el desarrollo, pero un desarrollo sostenible”.