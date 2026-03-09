Día de la Mujer: legislador provincial presentó un proyecto "para eliminar" la paridad de género en las listas

El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda presentó un proyecto en la Legislatura Unicameral "para eliminar" la paridad de género en las listas.

Contra la paridad de género

"Chau al curro del género. Acabamos de presentar un proyecto de ley para eliminar la paridad de género en las listas. Desde hace 25 años que estamos obligados a conformar listas uno y uno, sin importar el mérito y el esfuerzo", anunció en un video difundido en las redes sociales el Día Internacional de la Mujer.



"Así también le pusimos un techo al crecimiento de las mujeres que se ganan por mérito y esfuerzo propio su lugar en la política. Esto resultó en un fracaso total y absoluto que nada le sirvió ni a las mujeres ni a los varones ni a los cordobeses para mejorar la calidad de representación política", agregó el legislador que respalda la gestión del presidente Javier Milei.

"Son subsidios"

“La iniciativa responde a entender que los cupos o paridades legales son subsidios, son medidas de acción positiva, como se le llama técnicamente, pero en lenguaje criollo son subsidios, o sea, son promociones que se da entendiendo que hay un determinado segmento de la población que por alguna razón vienen postergados”, argumentó al defender su proyecto.



“Esto ya tiene 25 años y ya hay mínimo tres generaciones de mujeres que han nacido, se han desarrollado y se han criado en Córdoba, en Argentina, con plena igualdad jurídica. No solo que con plena igualdad jurídica, sino que en algunos casos hasta con más derechos que los varones”, aseguró al programa "6 en punto" de "Punto a Punto Radio (90.7)".



“Con esta ley de paridad de género tienen un piso que es el 50% pero que también es un techo que es el 50%. Entonces no hay que infantilizar más a la mujer como que el varón le tiene que dar el subsidio o el premio para estar en la lista. El varón es el que la tiene que poner en la lista a la mujer haciendole el favor, sino que creemos que las mujeres ya tienen absolutamente las condiciones para armar las listas incluyendo la cantidad de mujeres que quieran”, insistió Hernández Maqueda.



Y luego ejemplificó: “Es lo mismo que cuando vos vas a un médico. A vos no te importa si tu médica es mujer o si tu médico es varón. Vos podés elegir si preferís un varón, preferís una mujer. Ahora, muy probablemente lo que te importe es que sea el mejor médico. Si tenés un problema de corazón, querés ir al mejor cardiólogo o la mejor cardióloga. No te va a importar si la mejor es una mujer, si te da la tranquilidad y la garantía de que va a trabajar bien”.