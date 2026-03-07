María Belén Mendé: “Desde mi metro cuadrado quería cambiar el mundo”

“Muy pocas veces en el camino me derroto, y creo que el identikit es fuerte, es enérgico”. Así vivió la experiencia María Belén Mendé. Al ver su propio retrato, todavía impactada, reflexionó: “Creo que son características muy representativas de mi liderazgo”.

El ejercicio del retrato hablado propone algo poco habitual: buscar rasgos propios que están presenten en el liderazgo que día a día construyen, pero sumando la mirada de otro.

En el caso de la rectora de la Siglo 21, esa mirada llegó de la mano de Paulina Alladio, decana de Ciencias del Derecho, colega y amiga. Durante la conversación, la docente intentó poner en palabras aquello que —para ella— define la forma en la que Mendé conduce equipos y proyectos. “Aunque esté enojada, siempre va a tener muy buen trato, siempre va a tener una sonrisa, va a tener maneras de hacerte sentir escuchado, estimulado, inspirado”, describió.

Para la decana, una de las claves del liderazgo de Mendé está en la capacidad de transmitir energía incluso en los momentos complejos. “La posibilidad que eso tiene de inspirar, independientemente del tema, de lo difícil, de la complicación, siempre va a haber en ella una palabra que te deje alguna inspiración”, agregó.

Mientras ellas hablan, esas palabras se van transformando en una imagen, de la mano de Raquel Ibarra. Al ver el resultado, la rectora compartió una reacción íntima. “La verdad que es algo que no hacemos nunca: poder verse plasmado en lo que otro identifica a través de unas palabras. Creo que vi muy claro los rasgos o la característica de la cara de mi mamá. Me parece que me representa más y que tiene mi aire, mi espíritu”, sostuvo.

Detrás de ese espíritu aparece también la motivación que, según explica, guía su camino profesional desde joven. “Desde muy chica supe qué quería, desde mi metro cuadrado de influencia: cambiar el mundo. Desde la educación y desde lo que hacemos podemos cambiar realmente la vida de las personas”, añadió.

Esa convicción sigue siendo el motor cotidiano de su gestión. “Todas las mañanas me levanto con la misma convicción de que hoy vamos un paso más adelante”, resumió. Una frase que sintetiza la huella que busca dejar desde la educación.





