Crisis del transporte en Córdoba: concejales y opositores cuestionan la gestión municipal

La crisis del transporte público en la ciudad de Córdoba volvió a generar cuestionamientos desde distintos sectores políticos tras la interrupción del servicio en algunos corredores y las dificultades registradas por los usuarios. Dirigentes de la oposición apuntaron a la gestión municipal y reclamaron explicaciones sobre el funcionamiento del sistema.

El concejal José María Romero presentó en el Concejo Deliberante de Córdoba un pedido de informe dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal para conocer las circunstancias que derivaron en la interrupción del servicio prestado por la empresa FAM S.R.L..

FAM con un pie afuera de Córdoba: “Aquellos que sólo han generado inconvenientes son los que se han excluido del sistema de transporte"

La iniciativa busca determinar qué ocurrió con los corredores 2, 5 y 7 y con las líneas 600 y 601, que registraron suspensión del servicio y generaron complicaciones para miles de usuarios del transporte público.

Entre los puntos solicitados, el proyecto pide conocer si la empresa notificó formalmente al municipio sobre el supuesto sabotaje informado públicamente, cuántas unidades resultaron afectadas, qué controles realizó la Municipalidad y cómo se implementó el plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio.

“El transporte público es un servicio esencial y el Municipio debe garantizar su continuidad y el control sobre las empresas prestatarias”, sostuvo Romero.

Los medicamentos volvieron a aumentar en Córdoba: cuánto subieron en febrero los de venta libre y los que requieren receta

Además, el pedido de informe busca conocer si se iniciaron investigaciones o posibles sanciones por incumplimientos y cuál es la situación contractual bajo la cual la empresa presta el servicio, teniendo en cuenta que se trata de una concesión de carácter precario y transitorio.

Luis Juez habló de un sistema “frágil y de pésima calidad”

En medio de la polémica, el ex intendente de Córdoba Luis Juez también cuestionó el funcionamiento del sistema y apuntó contra las gestiones municipales recientes. El dirigente sostuvo que el transporte urbano atraviesa una situación de precariedad y criticó la falta de un marco regulatorio definitivo.

Según planteó, la falta de definiciones sobre el sistema derivó en un servicio “frágil y de pésima calidad”, con usuarios afectados por la inestabilidad del esquema actual.

Unifican investigación por la insólita situación de los colectivos de FAM: ¿dónde están las llaves?

Desde la oposición también señalaron que el sistema funciona con concesiones precarias y cuestionaron la falta de información sobre las condiciones bajo las cuales operan las empresas que prestan el servicio.

La crisis del transporte era previsible

En ese contexto, la concejala Graciela Villata también cuestionó la situación del sistema y responsabilizó a la gestión municipal por la crisis del transporte. La dirigente señaló que los problemas actuales están vinculados a la falta de definiciones estructurales en el sistema.

“La crisis en la que vive el transporte de la ciudad de Córdoba hoy tiene un solo responsable. Se llama Martín Llaryora. Fue él quien tenía que haber enviado el marco regulatorio cuando era intendente y luego llamar a licitación”, afirmó.

¿Vuelve el fútbol gratis en Argentina? AFA transmitiría todos los torneos, incluso la Primera

Villata también criticó la falta de información sobre las empresas que operan el servicio. “No sabemos entre quiénes se seleccionaron las empresas, no sabemos la cantidad de unidades que tienen ni a quién le alquilan los predios. La Municipalidad se maneja con una opacidad que aterra”, sostuvo.

Además, cuestionó el esquema de concesiones precarias y advirtió que la actual situación era previsible. “Esta falta de seriedad es la que nos trajo a tener un transporte deficitario. Dijimos que las empresas no iban a poder responder a la mayor demanda por el inicio del ciclo lectivo y lamentablemente no nos equivocamos”, señaló.