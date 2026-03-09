Giordano advierte que la obsesión antiinflacionaria de Milei amenaza el empleo y la producción

La tensión bélica en Medio Oriente recalienta el mercado energético global y pone a prueba el plan económico de Javier Milei. El barril de Brent, referencia para el mercado argentino, subió cerca de 20 dólares en la última semana hasta ubicarse alrededor de los 90 dólares, con un aumento acumulado del 49% en lo que va de 2026. El epicentro del conflicto es el Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo de apenas tres kilómetros de ancho por donde circula el 20% del suministro global de petróleo y gas.

Para el economista Osvaldo Giordano, este escenario suma presión a un plan de estabilización ya tensionado. "Todo indica que la situación es muchísimo más compleja y que seguramente esto se va a prolongar", señaló el especialista en declaraciones al programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio 90.7.

El cierre del estrecho de Ormuz podría disparar el petróleo hasta los U$S 150 por barril

"La palabra es incertidumbre. Con un precio del crudo que pasa de 60 a 100 dólares, eso naturalmente va a impactar en los combustibles", afirmó.

Argentina, mejor parada que en crisis anteriores

Giordano destacó, sin embargo, que el país afronta este shock externo desde una posición más sólida que en episodios previos. "Argentina era un país que hasta hace pocos años era deficitario en materia energética. Esa balanza comercial se ha revertido: exportamos más de lo que importamos, con lo cual somos menos vulnerables a un hecho negativo como este", explicó.

Ese diagnóstico encuentra respaldo en los datos más recientes. En enero de 2026, la producción petrolera argentina alcanzó un récord histórico, impulsada principalmente por Vaca Muerta, cuya extracción creció un 35,5% interanual. El crecimiento sostenido de la producción no convencional implica que el impacto no se limita a una mejora de precios, sino que se potencia por mayores volúmenes exportables.

Shock en el estrecho de Ormuz: por qué sube el precio del petróleo y cómo impacta en la Argentina

Con todo, Giordano advirtió que el beneficio tiene un reverso: si el Brent se estabiliza en torno a los 100 dólares, Argentina podría percibir entre 2.600 y 3.100 millones de dólares adicionales en exportaciones, pero ese aluvión de divisas tiene su contracara en el mercado interno.

"Si el precio del crudo pasa de 60 a 100 dólares, habrá que ver cómo internamente eso se procesa y qué decisión toman el gobierno y las petroleras en cuanto a cuánto y cómo se traslada a precios", sostuvo el economista.

El dilema inflación-producción

El nudo central del análisis de Giordano apunta al corazón del programa económico del gobierno. Según el especialista, la prioridad de bajar la inflación a cualquier costo resultaba justificada en diciembre de 2023, cuando el país rozaba la hiperinflación. Pero ese contexto ya no existe.

La inflación en enero de 2026 fue del 2,9%, lo que implica que en solo un mes se agotó casi el 30% de la pauta que el propio gobierno fijó para todo el año en el presupuesto. En caso de que ese panorama se cumpla, en el primer cuatrimestre el gobierno probablemente incumpliría la meta de inflación del 10,1% anual.

Para Giordano, insistir en las metas originales en este contexto sería un error de diagnóstico. "Si uno se obsesiona con ir más rápido en la baja de la inflación, lo paga por otro lado con menor nivel de actividad económica, menores salarios, menores empleos", afirmó. Y agregó: "No quiero decir que no sea malo tener una inflación tan alta. Sigue siendo muy alta en Argentina, pero hay otras prioridades, otras urgencias, como el empleo y la producción".

La actividad económica muestra señales dispares: pese al crecimiento del PBI del 4,4% en 2025, los indicadores de consumo en supermercados, ventas pyme y shoppings siguen evidenciando escaso dinamismo, y los salarios no logran acompañar el aumento de precios.

Tasa alta, producción baja

El economista identificó la política de tasas como el mecanismo concreto que daña la actividad. "El gobierno está comprando reservas, pero lo está haciendo a costo de una tasa de interés muy alta, y eso afecta la producción", precisó.

A modo de ejemplo, mencionó que el reciente incorporación al equipo económico de un asesor formado en la experiencia uruguaya "venía alertando desde hace tiempo que la Argentina debería ir hacia un esquema no tan ambicioso de baja de la inflación", tomando como referencia el proceso que llevó a Uruguay varios años resolver, sin sacrificar el crecimiento.

¿Vuelve el fútbol gratis en Argentina? AFA transmitiría todos los torneos, incluso la Primera

La alusión al caso uruguayo refuerza un argumento que comparten varios economistas locales. Iván Cachanosky, economista jefe de Fundación Libertad y Progreso, estimó que "lo más probable es que la inflación cierre este año más cerca del 20% que del 14%".

Reformas estructurales y diálogo político

Giordano también puso el acento en la necesidad de consolidar reformas estructurales mediante acuerdos políticos amplios. Valoró que el oficialismo haya logrado sumar apoyo de la oposición para la reforma laboral, pero advirtió que ese logro es apenas un punto de partida.

"Lo laboral recién arranca. Quedaron temas laborales pendientes y hay que instrumentar la ley, que es bien difícil. Pero pensemos que, desde el punto de vista de la competitividad, aún más importante es la reforma tributaria, y para eso es imprescindible tener apoyo de provincias y legisladores", enfatizó.

El economista fue crítico del perfil cerrado que, a su juicio, caracterizó en buena medida a la gestión. "Un gobierno que se deja poco ayudar, que en general no ha generado matices entre gente que quiere colaborar más allá de algunas diferencias y que está dispuesta a dialogar y no encuentra un ámbito correcto", sentenció.

En ese marco, celebró la visita reciente del ministro de Economía, Luis Caputo, a la Fundación Mediterránea en Córdoba, donde el funcionario ofreció, según Giordano, "un enfoque didáctico y realista respecto a la necesidad de ser pragmático" en la conducción económica. "Ojalá esto de no ser tan ambicioso en la baja de la inflación y ser un poco más cuidadoso en la actividad económica cale, porque va a favorecer en general al programa económico", concluyó.