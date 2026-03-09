Un informe revela que solo el 17% de las empresas argentinas son lideradas por mujeres

Un estudio del Instituto de Género e Inclusión de Insight 21, think tank de la Universidad Siglo 21, reveló que apenas el 17,3% de las empresas argentinas está encabezada por mujeres, mientras que el 82,8% tiene a un varón como máxima autoridad. El informe también advierte que la brecha se amplía en las grandes compañías, donde la participación femenina en la conducción cae al 9,6%.

El relevamiento, realizado a nivel nacional, analizó la presencia de mujeres en distintos niveles de decisión dentro del sector empresarial. Entre los principales resultados se destaca que el 55% de las organizaciones presenta una baja o nula participación femenina en su estructura.

La desigualdad se profundiza en los cargos de mayor jerarquía. Incluso en las empresas con más de 250 empleados, que suelen tener mayor presencia de mujeres en sus planteles, la participación femenina en los puestos de máxima decisión continúa siendo limitada.

El estudio también señala que la inversión empresarial en políticas de igualdad de género es reducida. Solo el 5,5% de las empresas encuestadas asignó un presupuesto específico para temas de género en 2025 y 2026.

En el caso de las grandes compañías, el informe detectó una desaceleración en este tipo de iniciativas: el 40% de las empresas con más de 250 empleados redujo su inversión en políticas de género durante el último año y prevé mantener esa tendencia.

“Los resultados de esta radiografía son contundentes: la mayor participación de mujeres en la base de las organizaciones no se traduce automáticamente en su acceso a los puestos de decisión”, explicó Laura Gaidulewicz, directora del Instituto de Género e Inclusión de Insight 21.

Según la especialista, esta tendencia podría generar un impacto negativo a largo plazo si no se adoptan políticas concretas para revertirla.

Falta de paridad empresarial

El informe también identifica otras brechas relevantes. El 7,5% de las empresas no tiene mujeres en la segunda línea de mando, es decir, en los cargos que reportan directamente a la máxima autoridad. Además, solo el 22% de las organizaciones implementa acciones para promover el liderazgo femenino, como programas de mentoría o formación.

En materia salarial, el panorama también muestra limitaciones: apenas el 2,3% de las compañías realiza auditorías periódicas para garantizar la equidad en las remuneraciones. Por otro lado, el estudio advierte que siete de cada diez empresas no cuentan con una estrategia formal para promover la igualdad de género, y que solo una parte de ellas dispone de indicadores para medir avances.

En este contexto, la investigación plantea la necesidad de transformar las estructuras corporativas para promover una mayor paridad en los espacios de decisión y construir culturas organizacionales más inclusivas.