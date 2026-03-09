Un clásico cada vez más caro: cuánto cuesta hoy hacer un asado para 10 en Córdoba

Preparar un asado volvió a encarecerse en Córdoba durante febrero. Según el último relevamiento del Mercado Norte, el denominado Índice Asado registró un incremento del 5,49% respecto de enero, impulsado principalmente por la suba del precio de la carne vacuna.

El indicador toma como referencia una parrillada clásica para diez personas con carne de novillo e incluye todos los insumos habituales de este encuentro gastronómico: carne, ensaladas, pan, carbón, bebidas con y sin alcohol y postre. Con estos componentes, el costo total del menú alcanzó $142.800, lo que equivale a $14.280 por persona.

Mercado Norte

La suba está directamente vinculada al aumento en el precio de la hacienda en el mercado mayorista, que luego impacta en el valor de la media res. “En febrero se volvió a registrar una suba en la media res, derivada de un incremento en el precio de la hacienda en pie”, explicó Sergio Machuca, referente del centro comercial.

El directivo agregó que desde el mercado buscan amortiguar parte de ese impacto en los consumidores. “Desde el Mercado Norte estamos trasladando parcialmente esos aumentos, para que no impacten tanto en el bolsillo de nuestros clientes”.

Cuánto cuesta hoy un asado según la carne elegida

El informe también compara cuánto cuesta el mismo menú según el tipo de carne que se utilice en la parrilla. La opción más cara corresponde a la carne de ternera, que eleva el gasto total a $161.500 para diez personas.

Índice Asado difundido por el Mercado Norte

En el otro extremo, el pollo aparece como la alternativa más económica, con un costo estimado de $64.800 para la misma cantidad de comensales. Entre esas dos variantes se ubican otras opciones frecuentes en las parrillas argentinas: el cerdo, con un costo de $100.300, y el pescado a la parrilla, que demanda alrededor de $102.800 para diez personas. En todos los casos, el cálculo contempla la comida completa: carne, guarniciones, pan, carbón, bebidas y postre.

Cambian los hábitos frente a la suba de precios

El relevamiento también muestra que el aumento sostenido de los alimentos comienza a modificar las decisiones de compra de los consumidores. Según indicaron desde el mercado, cada vez más personas optan por cortes vacunos más económicos o por carnes sustitutas para mantener la tradición del asado sin que el gasto se dispare.

El fenómeno refleja cómo la suba del precio de la carne vacuna obliga a ajustar el menú de una de las costumbres gastronómicas más arraigadas del país, sin renunciar a la reunión alrededor de la parrilla.