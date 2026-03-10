El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 10 de marzo

Este martes 10 de marzo el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.390 pesos y cotiza a 1.440 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.385.

- Venta: $1.435.

Dólar Blue

- Compra: $1.409

- Venta: $1.440.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.427,91 para la compra, y $1.430,15 para la venta.

Este martes 10 de marzo la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.385.

- Venta: $1.445.

BBVA

- Compra: $1.395.

- Venta: $1.445.

ICBC

- Compra: $1.395.

- Venta: $1.450.

Banco Supervielle