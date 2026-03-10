VIVO | Transporte en Córdoba: la Municipalidad le quitó el servicio a FAM

La Municipalidad de Córdoba rescindió el contrato con la empresa FAM, una de las prestatarias del sistema de transporte urbano. La decisión se tomó luego de los episodios que dejaron sin servicio a miles de pasajeros y obligaron al municipio a activar un esquema de emergencia para garantizar la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

La medida impacta directamente en los corredores 2, 5 y 7, además de las líneas 600 y 601, recorridos que en los últimos días registraron interrupciones y afectaron a usuarios que dependen del transporte público para trasladarse a sus trabajos, escuelas y actividades cotidianas.

Crisis del transporte en Córdoba: concejales y opositores cuestionan la gestión municipal

En paralelo a la rescisión contractual, el municipio presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue lo ocurrido y determine responsabilidades por la falta de transporte.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo es esclarecer las causas que provocaron la paralización del servicio y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el sistema de transporte urbano de Córdoba.

Plan de emergencia para sostener los recorridos

Ante la caída del servicio, el municipio puso en marcha un operativo de contingencia junto a las otras empresas que integran el sistema de transporte urbano. El objetivo es cubrir los trayectos que quedaron sin funcionamiento y asegurar que los colectivos continúen circulando mientras se reorganiza la prestación.

FAM con un pie afuera de Córdoba: “Aquellos que sólo han generado inconvenientes son los que se han excluido del sistema de transporte"

En ese marco, también participaron trabajadores de la firma desplazada, quienes brindaron información a los pasajeros.

Colectivos sin costo para los usuarios afectados

Mientras se mantenga el plan de emergencia, los pasajeros que utilicen los corredores 2, 5 y 7 y las líneas 600 y 601 podrán viajar sin pagar boleto. Según dispuso el intendente Daniel Passerini, el costo del servicio será cubierto por la Municipalidad durante este período.

La medida busca compensar a los usuarios que se vieron afectados por la interrupción del transporte y garantizar que puedan continuar con sus desplazamientos diarios sin costo adicional.