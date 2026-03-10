Bancarización femenina en Argentina: 68% de las mujeres tiene crédito, pero menor profundidad que los hombres

El acceso de las mujeres al sistema financiero en Argentina muestra avances, pero también revela desafíos estructurales. Según un informe reciente, el 68% de las mujeres cuenta con al menos un producto de crédito, una cifra que incluso supera la proporción registrada entre los hombres. Sin embargo, la diferencia aparece cuando se analiza la diversidad de herramientas financieras a las que acceden.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), Martina González explicó que la cifra no se refiere únicamente a la bancarización general, sino al uso efectivo de instrumentos de crédito. “En Argentina más del 90% de los adultos mayores de 18 años tiene una cuenta bancaria. Pero eso no significa necesariamente que accedan al crédito. El 68% se refiere a mujeres que efectivamente cuentan con algún producto crediticio, como una tarjeta o un préstamo”, detalló.

Mujeres que dejan huella: el retrato que habla de pasión, fuerza y miradas

No obstante, el informe advierte que la inclusión financiera no se limita al acceso inicial. También es clave lo que los especialistas denominan “profundidad del crédito”, es decir, la cantidad de productos financieros diferentes que una persona puede utilizar.

“Una persona puede tener una tarjeta de crédito y estar dentro del sistema. Pero otra puede tener tarjeta, préstamo personal o hipotecario. Esa diversidad es lo que llamamos profundidad del crédito”, explicó González. En ese aspecto, señaló que los hombres todavía presentan una mayor participación.

Según indicó, ampliar esa profundidad es fundamental porque muchos proyectos productivos o decisiones económicas de mayor escala dependen de instrumentos financieros más complejos que una simple tarjeta.

Otro de los puntos centrales del análisis es la educación financiera. Para González, el acceso al crédito debe estar acompañado por herramientas que permitan comprender cómo utilizarlo de manera responsable. “El crédito tiene que ser sostenible. Es importante que las personas sepan para qué sirve cada producto, cómo usarlo y cómo manejar sus compromisos financieros”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de que los usuarios conozcan y revisen su historial crediticio. “Interactuar con el reporte crediticio y recibir alertas sobre cambios ayuda a construir una huella financiera y mantener una buena salud financiera”, explicó.

Un informe revela que solo el 17% de las empresas argentinas son lideradas por mujeres

El informe también analizó el comportamiento de pago de quienes acceden al crédito. Allí se observa una leve ventaja femenina: el nivel de cumplimiento alcanza el 80% entre las mujeres, frente al 79% registrado entre los hombres.

Aunque la diferencia es mínima, refleja una tendencia sostenida en los estudios sobre comportamiento financiero.

En un contexto económico complejo, González señaló que no se observa un deterioro fuerte en la voluntad de pago, aunque sí cambios en la forma en que los consumidores administran sus finanzas. “Hoy vemos que los argentinos se volvieron más estratégicos con el manejo del dinero. Están priorizando el desendeudamiento y ordenar su situación financiera antes de asumir nuevos compromisos”, explicó.

Para los especialistas, esta tendencia puede resultar positiva a largo plazo, ya que reduce los riesgos de sobreendeudamiento y contribuye a un sistema financiero más saludable tanto a nivel individual como social.