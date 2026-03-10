Eduardo Blanco habló del estreno de "Parque Lezama" en Netflix: " A mí sí me gusta un país con cine"

Eduardo Blanco volvió a escena con el estreno en Netflix de Parque Lezama, una propuesta que definió como “contracultural” frente al ritmo del cine actual. Para el protagonista, la película se anima a contar una historia distinta: “Imaginate hoy una película protagonizada por dos señores de 85 años sentados en un banco de un parque y charlando, sin bombas que exploten ni persecuciones”, explicó en Punto a Punto radio (90.7 FM).

Durante la entrevista, Blanco también habló de su método de trabajo y del proceso de construcción de su personaje, Antonio Cardoso. Lejos de improvisar, el actor aseguró que cada rol implica un trabajo profundo y arriesgado. “Yo de taquito no hago nada”, afirmó. En este caso, reveló que encontró inspiración en su propia historia familiar, especialmente en su padre y su abuelo.

El actor también defendió con firmeza la importancia del cine nacional, al que considera una herramienta clave para representar al país en el mundo. Según explicó, muchas veces existe desinformación sobre el financiamiento del sector. “El dinero del cine es de la misma industria”. Además, expresó su preocupación por el creciente aislamiento social en tiempos dominados por las aplicaciones y las pantallas, aunque dejó una buena noticia para el público del interior: actualmente se presenta con su obra 7 Letras en Buenos Aires y anticipó que planea llegar a Córdoba alrededor de septiembre.

Victor Zapata: Es contra cultural la película, protagonizada por dos abuelos

Eduardo Blanco: Finalmente, así es, ¿no? Es contracultural la película porque imagínate hoy una película protagonizadas por dos señores de 85 años, sentados en un banco de un parque y charlando. No parece, parece insólito, sin bombas que se exploten, sin autos que que peguen vueltas o qué sé yo. Estamos llevándola este con mucha felicidad porque la verdad que lo que le produce a la gente eh tiene que ver con aquello que que bueno que en los tiempos modernos y urgentes a veces vamos perdiendo, ¿no?, que es la comunicación con el otro.

¿Por qué pensass que le va tan bien a la pelicula?

Mira, no tengo una respuesta para vos. Yo ya soy un hombre grande, ¿no? De 85 (jajaja) Entiendo que todo tiene cosas positivas y negativas. En el mundo de Tinder, por ejemplo, reivindicar las relaciones, el contacto, como parece una tontería decirlo así, pero bueno, finalmente es así. La desconfianza está cada vez más este aceitada. Bueno, un montón de cosas que como sociedad, la verdad, a mí me me preocupan y no me gustan.

¿Fue difícil componer el el personaje?

No, no. Yo de taquito no hago nada, la verdad. En el caso de este personaje en particular, es lo más difícil de todo, ¿no? Porque es normalmente los productores, los directores llaman a los actores y las actrices para roles en los que en general ya los vieron. En general nadie quiere correr riesgos demasiados, Esto fue así: en el año 2013 cuando me propone hacer este personaje -en ese momento 30 años mayor que yo-. Yo este personaje lo estrené en teatro acá en la ciudad de Buenos Aires con 55 años. Fue un desafío, la verdad que observé un montón de personas, todas las que pude eh, por la calle por donde andaba. Terminé haciendo una mezcla de mi padre, mi abuelo, porque mi papá vivía en ese momento, tenía parkinson.

Supongo que también tenés en tu radar de las cosas lo que ocurre con la industria, miras alrededor que que la cosa está brava, ¿no?

No, pero por supuesto y la verdad me duele, me apena, me me genera mucha impotencia, me angustia como como a todos. A mí sí me gusta un país con cine, porque entiendo que que nos representa, que nos presenta al mundo. Mira, yo a veces recuerdo para aquellos que le gusta pensar la vida solamente en términos económicos, cuando hicimos el "El hijo de la novia" hace esto, no sé, 25, 26 años. Como fue nominada al Óscar, se estrenó en todo el mundo. Y yo recuerdo mucha gente que escribía: no conozco Argentina, pero a partir de esta película me dan ganas de conocer. Mucha gente del mundo escribía en la página del hijo de la novia y la verdad que yo pensaba en ese momento y lo sigo pensando ahora, eso cómo se define en términos económicos para Argentina estoy hablando, ¿no? En todos lados del mundo el cine, si querés tener un cine propio, es subsidiado de alguna manera. Esto no significa que se le saque la el dinero ni a los jubilados ni a los maestros. Se está, yo creo, informando mal a la gente. Yo no sé si es a propósito. Bueno, esta película la hicimos con Netflix y resulta que la pudimos hacer y es una película que no salió un peso al Estado argentino. Pero esto es una engaña pichanga, pensar así. Primero porque sí es cierto, en este caso en particular estamos hablando de Campanela. Uno de los directores más prestigiosos que tenemos es acá y en el mundo.

Ojalá vuelvas pronto a Córdoba y gracias por Parque Lezama, un cariño grande.

Iremos a Córdoba por septiembre, creo.

Te esperamos con un Fernet 70/30.

Apa, bueno! un cariño a todos.