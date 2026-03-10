En siete días casos de flagrancias se investigaron y resolvieron con condenas a los responsables

Comenzaron a producirse los primeros juicios, como botón de muestra, sobre cómo funciona y se tramitan procesos penales según el nuevo paradigma de abordaje de los delitos detectados en flagrancia. El resultado son procesos ágiles, que se cierran en pocos días donde la prueba salta a la vista porque son interceptados mientras se cometen. En los casos que se detallarán a continuación, fue una semana calendario exacta. El lunes 2 fueron aprehendidos los acusados y el lunes 9 cada uno recibió una sanción. Casos cerrados. Delitos menores.

En el primer día del sistema de flagrancias, ingresaron 36 detenidos por 33 hechos presuntamente delictivos

Un viaje impago

El lunes 2 de marzo, el día en que comenzó a funcionar el “Sistema Integral de Flagrancias” en los tribunales de la ciudad de Córdoba, un remisero llamó al 911 porque un pasajero realizó un viaje que terminó en barrio Alberdi por el valor de $24.000. Aparentemente pidió el servicio sin tener el dinero para pagarlo. Fue aprehendido por la Policía, tras amenazar al chofer. Declaró la víctima y se incorporó la prueba.

El miércoles 4 de marzo el imputado fue indagado y se planteó la posibilidad de un acuerdo con la defensa pública -a cargo de Carolina Lerda- por los delitos de estafa y amenaza.

En 48 horas el Juzgado de Control N° 3, cuyo titular es el juez Agustín Cafferata, fijó fecha de audiencia. Se realizó ayer, lunes 9 de marzo. La pena es de siete meses de prisión efectiva porque el acusado tenía condena previa por violencia familiar.

Intento de robo a una escuela

El segundo hecho juzgado fue un robo calificado por escalamiento en grado de tentativa. Un muchacho de 26 años trepó el cerco perimetral de una escuela del barrio Obispo Angelelli. Fue detenido en flagrancia en el interior del establecimiento. No logró robar nada, pero sí rompió una ventana para entrar.

El detenido tiene problemas de adicción a las drogas y no tiene antecedentes penales. Su familia estuvo presente en todo el proceso y se comprometió a acompañarlo en un tratamiento que lo recupere del consumo de estupefacientes. Deberá cumplir tareas comunitarias en una ONG y ofreció una reparación de $30.000, que la directora de la escuela aceptó.

La audiencia se realizó ayer en el Juzgado de Control N° 5, a cargo de Carlos Lezcano.