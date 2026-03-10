Argentina y la guerra en Medio Oriente: vulnerabilidades y oportunidades del país ante el shock energético global

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán sacudió los mercados energéticos en los primeros días de marzo. El cierre parcial del estrecho de Ormuz -por donde transita aproximadamente el 20% del comercio global de petróleo y gas- disparó el precio del Brent por encima de los 90 dólares por barril por primera vez desde 2023, mientras que el gas natural licuado (GNL) acumuló una suba del 77%.

En ese marco, Argentina exhibe una posición que hasta hace pocos años era impensable: la de un exportador neto de hidrocarburos con capacidad para beneficiarse del caos global. El exsecretario de Energía, Raúl Olocco, ve en este contexto una oportunidad estratégica que no debe desaprovecharse.

Para Argentina, la ecuación es inédita: el desarrollo de Vaca Muerta la posiciona como exportadora neta de petróleo y protege el abastecimiento interno, aunque la falta histórica de continuidad en las políticas de Estado impidió al país capitalizar también el boom del gas natural licuado.

"No podemos estar exentos de lo que ocurre en el mundo. No vivimos en una burbuja", advirtió el exsecretario de Energía Raúl Olocco en diálogo con Punto a Punto Radio 90.7. Sin embargo, el especialista fue contundente respecto a la situación del país en materia de petróleo crudo: "Hoy en petróleo estamos autoabastecidos. Estamos produciendo cerca de 845.000 barriles de crudo diario y estamos enviando afuera 300.000 barriles diarios. Desde el punto de vista de la escasez no nos afectaría. Del precio, por supuesto que sí".

Los datos respaldan esa lectura. En 2025 se registró un superávit energético récord de 7.815 millones de dólares, con exportaciones totales de 11.086 millones e importaciones de apenas 3.271 millones. Ahora, con el conflicto en curso, las proyecciones se aceleran: las ventas al exterior de petróleo podrían pasar de 6.400 millones de dólares en 2025 a 9.400 millones este año. El exsecretario de Energía Daniel Montamat sintetizó el impacto de manera precisa al estimar que, si el precio internacional se ubica entre 90 y 100 dólares el barril, los ingresos extraordinarios estarían entre 2.700 y 3.600 millones de dólares adicionales.

Una oportunidad que Olocco no quiere ver escapar

Lejos de limitarse al diagnóstico, Olocco subrayó con énfasis la dimensión estratégica del momento. "Este es el momento justo que Argentina tiene que plantarse ante el mundo como un proveedor confiable, no solamente de petróleo, sino de gas natural licuado", sostuvo. En ese contexto, valoró las gestiones del presidente Javier Milei ante inversores internacionales: "Son absolutamente valiosas, sobre todo si sirven para cerrar negocios en la parte privada".

El especialista destacó además el rol que cumplen los incentivos fiscales vigentes. "Vaca Muerta ya tiene sus beneficios fiscales. Prácticamente todos los nuevos emprendimientos están basados exclusivamente en lo que significa el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Creo que el gobierno ya ha hecho lo que tenía que hacer", señaló.

Un informe de Morgan Stanley coincide en ese diagnóstico al señalar que la dinámica de precios más altos "refuerza el atractivo del sector petrolero argentino para la inversión y la captación de divisas", y que el sector energético ya representa cerca del 6% del PBI, con producción proyectada en expansión sostenida durante la próxima década.

La herida abierta del GNL: cuando la política pública no acompañó

El entusiasmo de Olocco tiene, sin embargo, un contrapunto amargo. El país no está en condiciones de aprovechar el boom del gas natural licuado de manera inmediata, y el exfuncionario apunta directamente a la falta de continuidad en las políticas de Estado como causa principal.

"Por desgracia con el gas licuado recién estamos en el comienzo de colocar barcos regasificadores en Río Negro. El primer equipo va a estar en el año 2027. Desgraciadamente, por no tener una política a veces de continuidad, nos perdemos la parte buena de cuando hay un conflicto y nosotros somos productores de algo", lamentó.

La historia del gasoducto troncal que conecta Vaca Muerta con el centro del país ilustra ese diagnóstico con precisión quirúrgica. El 30 de julio de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, se convocó a licitación pública para iniciar las obras. El plazo se prorrogó en varias oportunidades y el 29 de diciembre de 2020, el entonces secretario de Energía del gobierno de Alberto Fernández derogó ese llamado a licitación. La obra se reinició en 2022 y concluyó en julio de 2023, con sus plantas compresoras inconclusas y funcionando a la mitad de su capacidad.

"En el caso concreto del gasoducto, estuvimos prácticamente cuatro años sin construir cuando ya estaba llamada a licitación en el gobierno de Macri. Nos gastamos toda la plata que teníamos en subsidios y en compra de combustibles en vez de producirlo en el país. En el año 2015 gastamos la friolera de 17.000 millones de dólares para tener la falacia de un combustible barato", recordó Olocco.

Esa ausencia de infraestructura exportadora de GNL adquiere especial relevancia en el contexto actual. La decisión de Qatar de suspender la producción de gas natural licuado disparó el precio del producto un 45%, lo que representa una oportunidad directa para los países en condiciones de exportarlo. Argentina, por ahora, no es uno de ellos.