Qué próceres dan nombre a escuelas, calles y plazas de Córdoba

Un relevamiento realizado por el diario digital Córdoba Interior Informa reveló cuáles son los nombres de próceres más utilizados en escuelas, calles y plazas de las localidades del interior de Córdoba. Entre los más repetidos aparecen José de San Martín, Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, José María Paz y Martín Miguel de Güemes.

El estudio analizó las 2.857 escuelas públicas que existen en la provincia entre jardines de infantes, primarias y secundarias. El nombre más elegido es el de José de San Martín, presente en 127 establecimientos educativos, lo que representa el 4,38% del total. Las denominaciones incluyen variantes como General José de San Martín o simplemente San Martín.

En segundo lugar aparece Domingo Faustino Sarmiento, con 97 instituciones educativas que llevan su nombre, equivalente al 3,4% del total. El tercer puesto corresponde a Manuel Belgrano, con 76 colegios y jardines identificados con su nombre, lo que representa el 2,66%.

Más atrás se ubican Mariano Moreno, con 65 establecimientos educativos (2,88%), y el general José María Paz, héroe de la guerra de la Independencia, ex gobernador de Córdoba y figura destacada del unitarismo en el siglo XIX, con 60 instituciones que llevan su nombre. En tanto, también se registraron 30 escuelas con la denominación de Martín Miguel de Güemes.

El relevamiento también analizó la presencia de estos próceres en el nomenclador urbano de las localidades del interior provincial. En ese sentido, se contabilizaron 408 calles o avenidas llamadas San Martín, 379 Belgrano, 292 Sarmiento, 283 General Paz y 275 Güemes.

Una tendencia similar se observa en las plazas públicas. Según el informe, existen 355 plazas San Martín, 318 Belgrano, 202 Sarmiento, 188 General Paz y 168 Güemes distribuidas en los distintos pueblos y ciudades.

El estudio tuvo en cuenta un total de 426 localidades del interior cordobés y permite dimensionar la fuerte presencia simbólica de estos próceres en el espacio público y educativo de la provincia.