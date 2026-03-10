Eduardo Coudet, el volante ‘joven y dinámico’ que hace tres décadas estuvo a un paso de Talleres

La reanudación del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, luego del lock out dispuesto por los clubes para cerrar filas en torno a la cúpula de la AFA, tendrá como uno de sus principales focos de atención el debut de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate.

El sucesor de Marcelo Gallardo -quien se marchó del club de Núñez con un palmarés de 511 partidos y 14 títulos- saldrá a escena con ‘El Millonario’ este jueves por la noche, apenas terminen de disputarse los dos primeros cruces entre equipos cordobeses programados para la temporada 2025: Talleres-Instituto y Estudiantes de Río Cuarto-Belgrano. El tercer tiempo de ‘El Chacho’ con la banda roja, la que lució como futbolista en dos etapas, tendrá como punto de partida la visita a Huracán, por la 10° fecha.

“Conoce a River y tuvo muy buenas actuaciones con su Racing, Rosario Central e Inter de Brasil, donde lo sufrimos. Creo que era su momento, viendo el abanico de posibilidades. Además, el equipo tiene un estado de ánimo bastante caído y no encuentra la salida, y por ahí ‘Chacho’ se la puede dar”, afirmó el uruguayo Enzo Francescoli, ídolo y director deportivo de la entidad porteña, al justificar la elección.

Para destrabar la llegada del DT, River apeló a parte de los ingresos que le correspondieron por la venta del delantero cordobés Germán Panichelli del Alavés al Racing de Estrasburgo, operación que se concretó en julio pasado y que benefició con el cobro de un 20% de las regalías al club de Núñez.

Coudet, de 51 años, acredita una experiencia de más de una década como entrenador, función que estrenó en ‘El Canalla’ en 2015 y que también desempeñó en Tijuana de México, Atlético Mineiro de Brasil y los españoles Celta de Vigo y Deportivo Alavés. De este club se alejó días atrás, cuando formalizó su renuncia y acordó los términos de su desvinculación, previo pago de un resarcimiento de 1.160.000 euros.

Más allá de este ‘hilo rojo’ que lo une con La Docta, la carrera deportiva de ‘El Chacho’ registra otro vínculo, un poco más lejano, con el fútbol de Córdoba. El antecedente data de la temporada 1994/95, cuando el entonces mediocampista de Platense estuvo a un paso de desembarcar en Talleres.

EL PRIMER ‘CHACHO’. Eduardo Coudet con la camiseta de Platense, donde tuvo destacadas actuaciones que despertaron el interés de Talleres. /// CEDOC PERFIL

El baile del Calamar

En su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino, luego de un prolongado conflicto con la AFA y de una experiencia iniciática en la Primera B Nacional, Talleres no daba pie con bola adentro de la cancha. La dupla técnica Daniel Willington-José Trignani, que había ascendido al equipo en una recordada serie final con Instituto, se marchó luego de 13 partidos, con un registro de dos triunfos, seis empates y cinco derrotas. Horacio Manzur, el dirigente que había encabezado la disputa contra ‘Don Julio’ Grondona y que por pedido de los socios ‘notables’ acababa de resignar su aspiración presidencial a favor de Víctor Szumik, se hizo cargo de la sucesión técnica e impulsó la contratación de Fernando Areán, entrenador que había tenido un reciente y destacado paso por Belgrano.

‘El Nano’ completaría apenas seis partidos en el banco de la ‘T’, con una igualdad (0-0 ante Gimnasia de Jujuy, en condición de local) y cinco derrotas, una de ellas en el superclásico cordobés, que El Pirata ganó 1-0 con gol del actual presidente belgranense Luis Fabián Artime. Al término de ese año, River Plate se consagraba campeón del Apertura ’94, con ‘El Príncipe’ Francescoli como máximo goleador de la competencia.

“En ese momento Talleres estaba bien económicamente, porque había cobrado 2 millones de dólares por el acuerdo del juicio con la AFA, pero teníamos un gran quilombo deportivo. A Areán no le fue bien, pero pensábamos que la cosa se podía revertir con la llegada de un par de refuerzos”, rememoró Manzur en un reciente diálogo con este periodista, donde hizo foco en el conflicto que se desató tras el tristemente célebre Talleres-River del 23 de mayo de 1993.

"En aquel momento teníamos un gran quilombo deportivo, pero pensábamos que la cosa se podía revertir con la llegada de un par de refuerzos. Fuimos a buscar a Gustavo Lema, que estaba en Lanús, y al ‘Chacho’ Coudet, que jugaba en Platense", recordó el ex dirigente de Talleres Horacio Manzur.

Del ‘crudo’ de aquella nota se rescata la revelación que hoy toma trascendencia, por involucrar al flamante DT de River Plate: “Fuimos a buscar a Gustavo Lema, que estaba en Lanús, y al ‘Chacho’ Coudet, que jugaba en Platense. Mediocampistas jóvenes, con buena dinámica; jugadores para salvarnos del descenso”.

Por entonces, Coudet sumaba 14 meses y cerca de 40 partidos en la primera de ‘El Calamar’. Había debutado el 25 de octubre de 1993, en el empate 0-0 ante Boca Juniors, por la séptima fecha del Torneo Apertura. En aquel encuentro, que tuvo como escenario la cancha de Independiente, el promisorio mediocampista de Platense fue dirigido por Ricardo Rezza, el DT que ascendería a Belgrano en 1998, y tuvo como compañeros a varios conocidos del fútbol cordobés: Sergio ‘Pepe’ Céliz, Adrián Mahía, Claudio Spontón, Diego Bustos, Bernardo Martín Ragg y Mauricio Hanuch.

TALLERES 1994/95. Una de las formaciones del elenco de barrio Jardín en su primer regreso a Primera División de la AFA. En esa temporada tuvo tres entrenadores y ocupó el último lugar en la tabla de los promedios. /// CEDOC PERFIL

Hicieron ‘Sapo’

“Acordamos la operación por los pases de los dos jugadores, en un monto global de 400.000 dólares”, recordó Manzur, ex vicepresidente 1° de Talleres, respecto a las gestiones por Lema y Coudet, los actuales DT de Audax Italiano de Chile y River Plate. ¿Qué pasó después? El mismo funcionario provincial, y actual titular de la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba, brindó detalles del desenlace de aquella fallida gestión. “Cuando estábamos por cerrar las dos transferencias, un amigo me llama y me dice ‘ojo que en el club te están haciendo una ‘cama’, y lo van a echar a Areán’. Casi de inmediato, ‘los notables’ me convocan a reunión y me dicen: ‘queremos un DT que nos garantice la permanencia, y hemos pensado en (Roberto) Saporiti. Ahí renuncié y me fui de vacaciones, y no volví nunca más al club”, contó el abogado, quien fue presidente de la Agencia Córdoba Deportes en los períodos 1999-2001 y 2003-2007.

“Por esos días, Saporiti se había desvinculado del Monterrey de México. Le dieron una guita muy grande y lo trajeron, y él buscó como refuerzos a (Héctor) Chazarreta y (Roberto) Gasparini, quienes con (Ramón Arsenio) Benítez formaron el mediocampo más longevo del fútbol argentino de aquella época. Tres cracks, pero ya estaban grandes”, completó Manzur.

El súbito despido del entrenador Fernando Areán, y la inmediata contratación de Roberto Saporiti, provocaron un quiebre en la dirigencia de Talleres y echaron por tierra las gestiones que el club albiazul tenía encaminadas para sumar a Coudet como refuerzo para el Torneo Clausura 1995.

La decisión de repatriar al entrenador de la insólita final perdida ante Independiente en el Nacional ’77 no había sido unánime en la conducción de la ‘T’. Los que le bajaban el pulgar a su llegada recordaban el partido que Argentinos Juniors le ganó 12 a 0 a Talleres el 26 de octubre de 1986, cuando el elenco cordobés presentó una alineación de juveniles por una huelga de su plantel profesional. “En el entretiempo fuimos a pedirle a Saporiti que su equipo bajara el acelerador, para que nuestros pibes no pasaran vergüenza, y el tipo hizo siguió arengando desde el banco rival para que nos hicieran más goles”, recordó alguna vez otro ex pope albiazul.

La campaña del Torneo Clausura 1995 (tres victorias, nueve igualdades y siete traspiés, con ‘El Pato’ Gasparini como máximo goleador albiazul junto a Silvio Carrario) no alcanzó para engrosar las milésimas en la tabla de los promedios y evitar el segundo descenso del conjunto de barrio Jardín a la Primera B Nacional.

Al final de la temporada 1994/95, Coudet emigró a Rosario Central y concretó el primer pase de su carrera como jugador, que luego registró experiencias en San Lorenzo, River Plate, Celta de Vigo, San Luis y Necaxa de México, y se completó con un paso por la MLS de Estados Unidos, con Philadelphia Union y Fort Lauderdale Strikers.

Saporiti buscaría revancha en Talleres durante los gerenciamientos de Carlos Granero y de Carlos Ahumada Kurtz. Su última gestión en la ‘T’, en 2009. culminó con el descenso al Torneo Federal A.