Una empresa brasileña apuesta por Córdoba con su red de alquiler de herramientas de más de 800 locales

La empresa brasileña Casa do Construtor, especializada en alquiler de maquinaria y herramientas para construcción, mantenimiento y jardinería, desembarcó en Córdoba con un nuevo local que forma parte de su plan de expansión en Argentina. La compañía cuenta con más de 800 tiendas operativas en Brasil, además de presencia en Paraguay, Uruguay y Argentina.

La firma desarrolla un modelo de negocios basado en franquicias dedicadas al alquiler de equipos livianos para obras y trabajos de mantenimiento. En Córdoba implementó un formato adaptado al mercado local: el nuevo punto de atención se integra al predio de un comercio que ya vende materiales para construcción en seco, con el objetivo de ofrecer en un mismo lugar tanto la compra de insumos como el alquiler de herramientas.

“Casa do Construtor es una compañía brasileña que trabaja con franquicias hace más de 30 años y hoy tenemos más de 800 locales en todo Brasil”, explicó Ronaldo Rizzi, coordinador de la división internacional de la empresa.

El sistema apunta principalmente a pequeños emprendedores y trabajadores independientes del sector de la construcción. “El principal beneficio es que el cliente puede alquilar el equipo solo por el tiempo que lo necesita y devolverlo después, pagando mucho menos que si tuviera que comprarlo”, indicó Rizzi. “Así siempre utiliza herramientas en buen estado y no tiene que preocuparse por mantenimiento o almacenamiento”.

Según la compañía, uno de los productos más demandados en el mercado latinoamericano son los andamios. “Cerca del 30% de toda la facturación de las tiendas corresponde al alquiler de andamios”, detalló el ejecutivo. Luego se ubican equipos como hormigoneras y martillos eléctricos utilizados en obras y refacciones.

El vicepresidente de la empresa, Bruno Arena, destacó que el modelo busca promover la llamada economía compartida en el sector de la construcción. “La idea es que el cliente no necesite comprar el equipo, sino utilizarlo solo durante el tiempo necesario para su obra”, explicó. “Muchas herramientas requieren mantenimiento, repuestos y espacio de almacenamiento, por lo que alquilarlas resulta más conveniente”.

Expansión en Argentina

La expansión en Argentina forma parte de una estrategia regional de crecimiento. La empresa proyecta alcanzar 300 unidades internacionales hacia 2030 y en el país prevé abrir más de diez nuevas franquicias entre 2026 y 2027, con presencia en diferentes ciudades del interior.

“Argentina siempre fue un mercado estratégico para nosotros”, señaló Arena. “Creemos que el mercado de la construcción siempre está en movimiento y vemos una oportunidad importante trabajando con pequeños emprendedores y obras de menor escala”.

En Córdoba, el franquiciado local es el empresario Ignacio Albrisi, quien ya desarrolla actividades vinculadas al rubro de la construcción. El objetivo es generar una sinergia comercial entre ambos negocios para ofrecer a los clientes la posibilidad de adquirir materiales y alquilar herramientas en un mismo lugar.

Las tiendas de la marca suelen instalarse en locales de entre 300 y 400 metros cuadrados e incluyen área de atención al público, depósito de equipos y un espacio destinado a mantenimiento. La inversión inicial para abrir una franquicia ronda entre 130.000 y 140.000 dólares e incluye el inventario inicial de herramientas, el canon de franquicia y el equipamiento del local.

Además del alquiler de maquinaria, la empresa ofrece capacitación y materiales de apoyo para los clientes. “Tenemos una universidad corporativa con videos y manuales que explican cómo usar cada equipo”, explicó Arena. “La idea es que el cliente pueda aprender a utilizar la herramienta y realizar su trabajo de manera segura”.

Con este modelo, la compañía busca consolidar una red de franquicias en distintas provincias argentinas y posicionarse en el mercado de alquiler de maquinaria para obras de pequeña y mediana escala. “Esperamos aterrizar en Córdoba y convertirnos en un negocio muy exitoso en la región”, concluyó Rizzi.