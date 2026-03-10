A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 10 de marzo

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, martes 10 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy martes 10 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 10 marzo el dólar blue cotiza a $1.385 para la compra y $1.435,00 para la venta.

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, martes 10 de marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 10 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.428,30 para la compra y $1.432,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 10 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL) , hoy martes 10 de marzo a $1.471,70 para la compra y $1.473 para la venta

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 9 de marzo en $1.471,80 para la compra y $1.471,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 10 de marzo a $1.865,50 como referencia de dólar tarjeta.

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 583 puntos básicos este martes 10 de marzo.