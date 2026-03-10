Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza este martes 10 de marzo

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes10 de marzo

El euro blue hoy, martes 10 de marzo de 2026, cotiza a $1.766,75 para la compra y $1.699,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto otiza el euro oficial hoy, martes10 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 10 marzo cotiza a a $1.585,00 para la compra y $1.685,00 para la venta.

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.206,15 para la compra y $1.601,33 para la venta este martes 10 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza el euro en los diversos bancos de Argentina, este martes 10 de marzo

Este martes 10 de marzo, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Nación: $1.585,00 comprador y $1.685,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.597,87 comprador y $1.688,58 vendedor.

Banco Supervielle: $1.602 comprador y $1.698 vendedor.

Banco Francés: $1.630 comprador y $1.690 vendedor

Por su parte, el dólar blue hoy, martes 10 de marzo en el mercado paralelo cerró a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.