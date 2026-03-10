Paritaria docente en Córdoba: el Gobierno presentó una nueva propuesta salarial atada a la inflación

El Gobierno de la Provincia de Córdoba presentó una segunda propuesta salarial para la paritaria docente 2026, con un esquema de actualización ligado a la inflación y vigente desde el 1 de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2027.

La iniciativa contempla aumentos mensuales remunerativos, bonificables y acumulativos que seguirán la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior hasta junio, mientras que desde julio hasta enero las actualizaciones se calcularán considerando tanto la inflación como la evolución de la recaudación provincial.

Entre los puntos centrales del ofrecimiento oficial se destaca la garantía del pago de la compensación del FONID durante todo el período paritario, con actualización mensual por IPC hasta junio y luego con la misma fórmula mixta que regirá para los salarios.

Además, el Ejecutivo propuso eliminar desde marzo el tope por agente para el cobro del complemento remunerativo, lo que implicaría mejoras en los montos para docentes con más de un cargo u horas cátedra. De acuerdo con la propuesta, por ejemplo, quienes actualmente perciben $28.010,77 podrían pasar a cobrar hasta $56.021,54 en el caso de dos cargos, mientras que para 30 horas cátedra el monto ascendería a $42.017,10 y para 36 horas a $50.419,44, sin contemplar todavía las actualizaciones derivadas de la nueva pauta salarial.

El planteo del Gobierno también incluye la suspensión del FOSAET durante todo el período del acuerdo y la continuidad de la suspensión del artículo 3 del Ítem Profesionalidad Docente. A su vez, se propone la implementación de un Plan de Alivio Financiero para docentes activos y jubilados con deudas en el Banco de Córdoba, que contempla refinanciaciones de entre 12 y 60 cuotas fijas.

En materia institucional, el esquema prevé una cláusula de revisión en octubre, destinada a evaluar el cumplimiento de lo acordado y el comportamiento de las variables económicas. También se incorpora una cláusula de igual tratamiento, que exige trasladar al sector docente cualquier mejora salarial adicional que se otorgue a otros sectores estatales durante la vigencia del acuerdo. Para los jubilados, la movilidad se calculará tomando la pauta salarial de los activos y la actualización del FONID.

Tras la presentación de la oferta, el gremio docente activó el mecanismo de consulta interna establecido en su estatuto. El cronograma prevé asambleas informativas por departamento, reuniones resolutivas en las escuelas y una asamblea de delegados departamentales, instancia que definirá la postura final frente a la propuesta del Ejecutivo provincial.

Cronograma de asambleas

Luego de haber recibido la segunda propuesta salarial del Gobierno de Córdoba, a partir de mañana se activarán los mecanismos de consulta y resolución que establece nuestro estatuto gremial según el siguiente cronograma: