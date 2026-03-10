Córdoba: guardias privados piden portar armas letales

El secretario general de Suvico, Gustavo Pedrocca, pidió que se abra la discusión para que unos 1.200 guardias privados que cumplen tareas en puestos clave en Córdoba puedan portar armas letales.

Unifican investigación por la insólita situación de los colectivos de FAM: ¿dónde están las llaves?

Armas letales

"Lo que estamos pidiendo desde la federación y nosotros en Córdoba es que se empiece a discutir sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad privada, de los agentes de seguridad privada en el marco de la capacitación e idoneidad para que en algunos puestos claves que para nosotros son críticos tengamos personal con armas letales", explicó.

"Tenemos cerca de más de 1.200 puestos relevados, puestos principales en los barrios privados que hoy necesitamos un soporte porque quedamos a la buena de Dios”, agregó en declaraciones al programa “Posta” de “Canal C”.

Además consideró que “un arma letal es un factor disuasivo” porque “sabemos que permanentemente las organizaciones criminales están haciendo inteligencia” y “conocen bien las empresas".

"Utilizan drones para sobrevolarnos, saben nuestros rondines, saben nuestras rondas por eso vamos aplicando tecnología pero ellos manejan rápidamente todo lo que es la tecnología, más fácil que una empresa, más fácil que el Estado porque ellos no tienen burocracia o sea se van hasta Ciudad del Este, compran inhibidores, vienen y nos inhiben las alarmas”, insistió Pedrocca.

“Hay lugares específicos que necesitamos que ellos sepan que estamos preparados para repeler algún ataque o alguna intrusión", remarcó el titular del SUVICO en diálogo con los periodistas Diego Marconetti y Juan Bernaus.

Fiscales pidieron procesar a dueños de clínicas, un abogado y una empleada por “explotación reproductiva”

Ley de seguridad

También precisó que para aplicar esa medida "hay que modificar la ley de seguridad” que agregó en su artículo 29 la incorporación de las armas menos letales o de letalidad reducida. “Desde la federación se está hablando con senadores, con diputados a nivel nacional imagínense que estamos desde Vaca Muerta hasta donde están las áreas más críticas en épocas de guerra", puntualizó.

“Todos los vigiladores empiezan a tener armas se enfrentan a delitos más complejos de los que nosotros estamos acostumbrados. Hay un contexto de guerra en donde debemos cuidar comunidades extranjeras, donde nosotros estamos brindando servicio en lugares estratégicos, por eso se usa la fuerza pública para brindar servicios específicos en lo que tiene que ver la materia de investigación criminal y repeler los delitos”, argumentó.

También señaló que en “lo que es la seguridad interior avanza a pasos agigantados la seguridad privada”. “Aunque algunos no lo entiendan la seguridad privada en el mundo está tomando posición en la seguridad interior y la seguridad pública", subrayó.

Pedrocca aclaró que sólo podrían portar armas quienes “estén aptos física y mentalmente porque la salud mental juega un papel preponderante en esto”.

“No todos vamos a estar aptos para poder tener un arma en un servicio”, concluyó.