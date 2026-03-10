Canasta pet: cuánto cuesta mantener sano a tu mascota en Argentina

En Argentina, el bienestar animal ha pasado a convertirse en una prioridad dentro del presupuesto mensual: 8 de cada 10 hogares comparten su vida con un perro o un gato. Sin embargo, la realidad económica de principios de 2026 plantea un desafío: el gasto mensual promedio en salud para un perro o un gato ronda los $70.000.

El cuidado integral de una mascota —desde su alimentación hasta su salud preventiva— representa una porción fija de los ingresos mensuales de cualquier hogar argentino, consolidándose como uno de los rubros fijos más relevantes del presupuesto familiar. Este porcentaje aumenta drásticamente cuando surgen imprevistos médicos, llegando a comprometer ahorros o ingresos destinados a otras necesidades básicas.

Ante esta realidad, la planificación financiera ha dejado de ser opcional: convertir los imprevistos de salud en una inversión mensual estructurada y previsible es hoy, una manera de garantizar la estabilidad doméstica.

"Entendiendo que las mascotas son parte de la familia, hoy el objetivo es que los tutores tengan una estrategia clara. Un plan de salud permite organizar las finanzas familiares al cubrir vacunación, urgencias y cirugías, reduciendo los costos y evitando desembolsos imprevistos que desequilibran el hogar", explica Sabrina Pfeifer, directora de Vetify, lanzada meses atrás, al mercado argentino.

La misma ofrece una cobertura a nivel nacional, reintegros (en casos en que los tutores elijan mantener las consultas con su veterinario de confianza), atención 24/7 los 365 días del año, traslados y video consultas, además de un servicio que combina atención humana, acompañamiento emocional y tecnología.

Los gastos mensuales fijos pueden incluir elementos como productos de alimentación, consultas veterinarias básicas, vacunas e higiene de las mascotas. Y en muchos casos, los planes proponen beneficios vinculados a estos productos y servicios (alimentación, accesorios, baños, medicamentos, entre otros), resultando en una relación costo-beneficio positiva.

“La propuesta de Vetify trasciende la cobertura veterinaria tradicional. Además de incluir consultas, vacunación, tratamientos y acceso a especialistas, integra una red de beneficios pensada para acompañar el cuidado integral de las mascotas en el día a día", detalló Pfeifer.

Ventajas para el bolsillo y el bienestar:

Costo fijo en el presupuesto: contar con mayor previsibilidad respecto del gasto mensual.

Ahorro estructural: los planes preventivos permiten reducir costos directos en medicina y servicios.

Longevidad: los cuidados adecuados pueden extender la vida de las mascotas entre un 20% y un 30%.

Adaptabilidad: en muchos casos, existen planes diseñados específicamente para cada etapa (cachorro, adulto o senior), optimizando el gasto según la necesidad real.

Tecnología 24/7: cobertura de urgencias y videollamadas que ahorran tiempo y traslados innecesarios.