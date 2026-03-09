Copa Airlines volará desde Córdoba a Panamá en un nuevo horario diurno: a las 9:37

A partir de junio próximo, Copa Airlines operará un vuelo matutino desde Córdoba a Panamá. El que hasta ahora salía del aeropuerto Ingeniero Taravella a las 5:51, ahora pasará a las 9:37, mientras que se mantienen en el mismo horario los vuelos de las 01:59 y 03:32.

La nueva frecuencia parte de Córdoba a las 9:37 y arriba al aeropuerto Tocumen, a las 14:14 (de Panamá) tras 6:37 horas de vuelo. Este nuevo horario de Copa ha sido programado pensando en el mercado corporativo, una de las fortalezas de la compañía por sus conexiones con Norteamérica.

La decisión de fijar un vuelo matutino tiene que ver con las horas de espera en Panamá para las distintas conexiones. La gerenta de Ventas Interior de Copa, Lorena Gasser, lo explicó así: “Uno de los vuelos que era nocturno, pasa a ser diurno, para mejorar la conectividad de Córdoba porque de esa forma se acorta la espera hacia otros destinos”.

“Antes, para nuestra percepción de conectividad, una demora de 6 horas no era buena, entonces ahora se pasa a conectar en menos tiempo con —por ejemplo— sobre todo la costa este de Estados Unidos y otras frecuencias de Norteamérica principalmente, y también algunas de Caribe que eran más tarde. Sobre todo en los regresos, también se hace mejor conectividad modificando el horario”, indicó.