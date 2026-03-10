La jornada en los mercados comenzó este martes 10 de marzo con una fuerte caída en los precios del petróleo mientras que las bolsas asiáticas y europeas repuntaban, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que la guerra en Medio Oriente podría estar cerca de su final, según anunciaron desde la Agence France-Presse (AFP).

“Esto terminará pronto, y si vuelve a comenzar, el golpe será aún más duro”, declaró el presidente norteamericano en la noche del lunes desde Florida, cuando fue consultado por la ofensiva que comenzó el 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán.

Es así que los inversores se apresuraron a reaccionar ante estas declaraciones, lo que desembocó en una caída de los precios del crudo, de alrededor del 10% este martes, antes de que las pérdidas se redujeran a alrededor del 5%. Por otro lado, los precios del gas en Europa retrocedieron un 15%, tras haber subido hasta un 30% el lunes.

Cómo reaccionaron los mercados a las palabras de Donald Trump

Para las 08:10 GMT (05:10 hora argentina) el precio del barril del West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, retrocedía un 8,98%, colocándose en los 86,29 dólares.

Por su parte, el Brent del Mar del Norte, el mismo que funciona como referencia en el mercado europeo, perdía un 8,85% hasta ubicarse en los 90,20 dólares. De esta manera, ambos registraron una caída mayor al 10% al inicio de la sesión, según indicaron en AFP.

Estas correcciones demuestran la contracara de un lunes que tuvo precios que rozaron los 120 dólares por barril en los mercados asiáticos, con picos que alcanzaron más del 30%.

Mientras tanto, los precios del gas en Europa cayeron alrededor de un 15%. El contrato de gas natural TTF holandés, considerado la referencia europea, cayó a alrededor de 48 euros, tras haber subido considerablemente el día anterior.

El retroceso del precio del crudo en particular contribuyó a un repunte de las bolsas asiáticas, tras las bruscas caídas del lunes. Es así que Seúl ganó al cierre un 5,4%, Tokio un 2,9%, Hong Kong un 2,2% y Shanghái 0,7%.

El efecto también alcanzó a Londres, París, Milán, Fráncfort y Madrid, logrando subas al inicio de la jornada europea, con ganancias de más del 2% salvo en el caso del parquet londinense (+1,63%) hacia las 08:55 GMT — 05:55 hora argentina —.

Esto se produjo después de que los tres principales índices de Wall Street cerraran con fuertes subidas, tras revertir las fuertes ventas iniciales, aunque los futuros cayeron el martes.

Otros factores que movilizaron al mercado este martes

No solo las declaraciones de Trump incentivaron los movimientos, los mercados también recibieron bien las señales de la reunión del G7, cuyos ministros de Finanzas afirmaron el lunes estar listos para recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo para contener un aumento de los precios.

"La reunión telefónica del G7 despertó un gran interés (...) y luego Trump añadió que el conflicto podía terminar antes de lo previsto", señaló Chris Weston, analista de la firma de corretaje Pepperstone a AFP. Luego agregó que "esta conjunción bastó para alimentar la esperanza de cierta normalización de la oferta y de la logística”.

Por último, Egipto aumentó los precios internos del combustible hasta un 30% el martes, achacándolo a las "excepcionales" presiones energéticas mundiales causadas por la guerra en Oriente Medio. Mientras que los aumentos, anunciados por el ministerio de Petróleo, se aplicarán a la gasolina, el diésel y el gas natural utilizados en los vehículos.

Con información de AFP

GZ/LT