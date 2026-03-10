Maquinaria agrícola: la caída de febrero enciende alarmas y el sector traslada sus expectativas a Expoagro

El mercado de maquinaria agrícola cerró el segundo mes de 2026 con señales de alerta que interrumpen el relativo optimismo del inicio del año. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras sumaron 360 unidades en febrero, lo que representa una sensible baja del 27,1% respecto al volumen de enero.

Ante este enfriamiento, las miradas de los fabricantes y concesionarios se mudan ahora a Expoagro, en San Nicolás. El sector apuesta a que la muestra nacional funcione como el punto de inflexión necesario para reactivar las ventas, apoyándose en anuncios clave de financiamiento. En este marco, el Gobierno de Córdoba, a través de Bancor y en conjunto con Afamac, oficializó en la exposición un convenio de financiamiento por un cupo de 36.000 millones de pesos. La línea ofrece una tasa real del 16% a 48 meses para la compra de maquinaria fabricada en la provincia y camiones Iveco, posicionándose como la opción más competitiva del mercado actual al combinar plazos extendidos con un fuerte subsidio de tasa estatal para mitigar el impacto de la inflación en el costo de capital.

Pauny y el drama industrial en Córdoba

Este escenario de retracción tiene un correlato crítico en la producción local. En Las Varillas, la tensión en la planta de Pauny es evidente tras el receso de verano; la empresa arrastra un cierre de 2025 difícil, marcado por suspensiones y bajas salariales que comenzaron en noviembre pasado con la eliminación de los turnos de los lunes. El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, señaló al respecto que estas nuevas líneas de crédito apuntan precisamente a que las industrias puedan sostener el empleo y seguir agregando valor en origen frente a un contexto de apertura importadora que presiona la manufactura local.

El impacto de las políticas de libre importación ha golpeado de lleno a la firma cordobesa. El panorama regional agrava el diagnóstico: a solo diez cuadras de la planta de Pauny, una fábrica colega ya decidió abandonar la producción propia para volcarse al ensamblaje de tractores de menor porte importados desde la India. En este contexto, la UOM presionó para que en febrero se retomaran las tareas y evitar nuevas medidas patronales, aunque la incertidumbre persiste mientras se aguarda que los incentivos presentados en la muestra surtan efecto.

El análisis por segmentos

El desglose de ACARA por rubros muestra comportamientos dispares. Las cosechadoras se mantienen como el segmento más resiliente: si bien en febrero se patentaron 54 unidades —un 10% menos que en enero—, el acumulado del primer bimestre defiende un crecimiento del 15,2% interanual. En este nicho, John Deere conserva una posición dominante con el 58,8% del mercado nacional.

En contrapartida, los tractores —corazón de la industria local— registraron 294 unidades en febrero, una baja mensual del 25,6% y un retroceso interanual del 5,2%. Desde ACARA atribuyen esta parálisis a decisiones de compra en suspenso mientras los productores aguardan señales sobre precios y financiamiento, como las recientemente anunciadas en el stand de Córdoba. La situación más crítica se observa en las pulverizadoras, que con apenas 12 unidades patentadas sufrieron un desplome del 62,5% respecto a febrero de 2025.

Con este panorama, la industria nacional llega a la muestra del campo esperando que el costo financiero bonificado y la proximidad de la cosecha gruesa logren revertir una tendencia que hoy pone en riesgo los esquemas productivos locales.