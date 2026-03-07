Los nombres en el radar libertario: quiénes son los dirigentes del PRO y la UCR en la mira de LLA

La Libertad Avanza (LLA) puso en marcha un operativo de seducción territorial en Córdoba con un objetivo estratégico: robustecer su estructura de cara a las elecciones provinciales de 2027. Lejos de conformarse con el impacto nacional, el oficialismo busca atraer a figuras locales —tanto del PRO como de la UCR— para consolidar un armado que les permita disputar la hegemonía provincial.

El primer pase lo firmó en los últimos días Federico Zárate, intendente de Jesús María, quien formalizó su incorporación en un encuentro encabezado por Gabriel Bornoroni. En ese radar de posibles incorporaciones aparecen diversos perfiles que hoy observan con atención la dinámica de la Casa Rosada. Algunos de los apuntados estuvieron presentes en la exposición que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, brindó en el encuentro organizado por la Fundación Mediterránea. Allí, se sentaron en la primera fila y no escatimaron saludos ni sonrisas ante uno de los máximos referentes del equipo comandado por el presidente Javier Milei.

Soledad Carrizo: “Quiero una alianza con Milei: me dicen traidora, pero muchos esconden arreglos con el peronismo”

En ese lote, uno de los que dijo presente fue Pablo Cornet, intendente de Villa Allende, quien podría dar el salto. Su nombre suena desde hace meses y Cornet ya anticipó que se moverá con un pragmatismo táctico en las próximas elecciones. Aunque reconoce que una confluencia libertaria hacia 2027 parece un camino inevitable, el dirigente mantiene un equilibrio, cuidando su vínculo con el gobernador Martín Llaryora y priorizando la estabilidad de su gestión local.

Dentro del espectro del PRO, Adela Arning, intendenta de Mendiolaza, se ubica en el centro de las miradas. Arning también dijo presente en el coqueto salón del Holiday Inn donde expuso Caputo. Sin embargo, su caso es particularmente sensible, dado que su rol como vicepresidenta de la Asamblea Nacional del PRO convertiría cualquier salto hacia las filas libertarias en un golpe simbólico de alto impacto. Otro de los nombres dentro del G6 del Gran Córdoba es el de Fernando Rambaldi, intendente de La Calera, quien también apunta a grandes acuerdos de cara a las elecciones.

Radar UCR

En el ámbito de la UCR, la que trabaja en la pesca de intendentes es Soledad Carrizo, quien considera que hay que llegar a un acuerdo partidario con La Libertad Avanza. En ese marco, uno de los que están en la mira es Leopoldo Grumstrup, jefe comunal de Pilar, quien podría transformarse en uno de los pases más disruptivos ya que —hasta hace poco— fue un exponente férreo de la UCR más intransigente y opositor al discurso de Javier Milei. Incluso fue uno de los laderos de Ramón Mestre en su postura de no acordar con La Libertad Avanza, por lo cual su giro hacia el radar libertario no pasaría desapercibido en el centenario partido.

Esta estrategia de seducción también es operada en gran medida por el exintendente Luis Picat, quien ya en 2024 facilitó un encuentro entre jefes comunales y Martín Menem en el Congreso.

El ultimátum

Sin embargo, el avance libertario no llega sin tensiones. En los últimos días, desde el entorno de LLA ha comenzado a circular un mensaje que suena a advertencia para los jefes comunales que aún dudan: “El momento de subirse al colectivo es ahora, sino tendremos candidatos en cada municipio”. Este ultimátum, que algunos intendentes han escuchado con evidente malestar, marca la cancha y blanquea la intención de La Libertad Avanza de no dejar espacios vacíos; una postura que, en diálogo con este medio, dirigentes radicales —como Matías Gvozdenovich— cuestionaron con dureza.