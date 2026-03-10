Quini 6: Córdoba repartió más de $6.401 millones en premios y cuatro apostadores se volvieron millonarios este verano

Dicen que la suerte es caprichosa, pero este verano parece haber elegido destino fijo: Córdoba. Durante la temporada estival, cuatro apostadores de la provincia acertaron los seis números del Quini 6 y se convirtieron en flamantes millonarios.

El dato impacta por sí solo: la suma total de los pozos ganados en los cuatro sorteos alcanzó los $6.401.169.789, una cifra que no pasa desapercibida ni para los más escépticos. Cuatro jugadas perfectas, cuatro historias nuevas y una provincia que volvió a demostrar que, cuando se trata de fortuna, también sabe jugar fuerte.

Una alternativa para reemplazar parte del consumo de carne

Detrás de cada premio hay agencias que vendieron los tickets ganadores y que ahora también forman parte de esta racha histórica.

Uno de los boletos millonarios se vendió en Laboulaye, en la agencia ubicada en Independencia 248, propiedad de Paola Mercado. Otro ganador surgió en Pueblo Italiano, en el local de Héctor Cometto, situado en Santa Fe 671.

La suerte también pasó por Cosquín, donde la agencia ubicada en calle Salta 789, perteneciente a Guillermo García, fue la encargada de distribuir otro de los premios que cambiaron vidas.

Lotería de Córdoba apuesta a la sustentabilidad: eventos verdes, economía circular y compromiso social

El cuarto ticket ganador se vendió en la ciudad de Córdoba, en la Agencia N°866 de José Jalil, completando así un mapa de fortuna que atravesó distintos puntos de la provincia.

Más allá del impacto de los premios, desde la Lotería de Córdoba recuerdan que la recaudación del juego tiene un destino social. Los fondos se destinan a programas de Desarrollo Social, que permiten asistir a personas que atraviesan dificultades económicas y requieren del acompañamiento del Estado provincial.

Mientras tanto, en agencias y kioscos de toda Córdoba la pregunta vuelve a repetirse: si la suerte ya pasó cuatro veces por la provincia este verano ¿por qué no podría volver a hacerlo?