Plus de Refuerzo en Corrientes: desde este jueves pagan los 100 mil pesos a estatales

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes informó que este jueves comienza el pago del Plus de Refuerzo de 100 mil pesos, correspondiente al mes en curso.
El beneficio forma parte del Ingreso Salarial Mensual y está destinado a la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, tanto activos como pasivos.
Tal como es habitual, el desembolso se realizará de manera escalonada, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.
Cronograma de pago
-
Jueves 12: DNI terminados en 0 y 1.
-
Viernes 13: DNI terminados en 2 y 3.
-
Lunes 16: DNI terminados en 4 y 5. (Cabe destacar que para este tramo, los fondos estarán disponibles desde el sábado 14 a través del homebanking y cajeros automáticos del Banco de Corrientes).
-
Martes 17: DNI terminados en 6 y 7.
-
Miércoles 18: DNI terminados en 8 y 9.