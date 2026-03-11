"Nunca vi humo ni nada raro": una correntina en Dubái relata cómo vive la escalada del conflicto en Medio Oriente

Mientras la tensión bélica en Medio Oriente mantiene en vilo a la comunidad internacional, las experiencias desde el terreno ofrecen una perspectiva distinta a la que circula en redes sociales. Florencia Pérez Zeniquel, una joven correntina que trabaja en el sector aeronáutico en Dubái, brindó un testimonio directo sobre el día a día en una de las ciudades más afectadas por las versiones de inestabilidad.

"La vida en la sociedad acá es totalmente tranquila, yo vivo a 20 minutos caminando del Burj Khalifa y nunca vi humo, nunca vi nada raro", aseguró a Perfil Pérez Zeniquel, buscando llevar calma a sus allegados en la Argentina.

Según la joven, el clima cotidiano en el centro de la ciudad difiere notablemente de las imágenes apocalípticas que se comparten en grupos de mensajería instantánea.

El peso de las "fake news"

La residente correntina fue contundente al señalar la proliferación de información falsa que circula sobre la región. "Es increíble la cantidad de videos que mandan en grupos, pero nunca sabés la fuente", advirtió. Pérez Zeniquel explicó que gran parte de ese contenido, a veces descontextualizado, confunde incidentes ocurridos en otras latitudes —como Abu Dhabi u otras zonas de la región— con la realidad que se vive en Dubái.

No obstante, admitió que el escenario requiere precauciones. "Lo que recibimos todos los días, o día de por medio, son las alertas en el teléfono para buscar refugio", explicó, aclarando que, aunque el protocolo se activa, ella y su entorno siguen los pasos indicados por las autoridades locales ante cualquier eventualidad.

Situación laboral y el contraste con los turistas

A diferencia de los visitantes que se encuentran de paso y buscan desesperadamente regresar a sus países, la situación de Florencia es distinta debido a su residencia fija. La joven destacó el respaldo constante de la empresa de aviación para la que presta servicios, un factor clave que le otorga serenidad frente al contexto bélico.

"La oportunidad laboral que tengo acá es increíble, así que estoy con eso en la cabeza. Nunca pensé en regresar", enfatizó a este medio. Por otro lado, aclaró que su único contacto reciente con la Embajada Argentina fue por trámites de renovación de pasaporte, sin haber requerido hasta el momento asistencia para una eventual repatriación.

A pesar de los vuelos cancelados por precaución —un factor que sí altera el desarrollo de sus tareas en la industria aérea—, la correntina sostiene que, puertas afuera, la normalidad sigue siendo la norma en Dubái, desafiando el clima de alerta que predomina en los medios internacionales.