Estados Unidos anunció que destruyó 16 buques iraníes usados para minar el Estrecho de Ormuz

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que eliminó “varios buques de guerra iraníes, incluidos 16 minadores, cerca del estrecho de Ormuz” este martes 10 de marzo. También remarcaron que “las fuerzas estadounidenses están socavando la capacidad del régimen iraní para proyectar poder en el mar y hostigar al transporte marítimo internacional. Durante años, las fuerzas iraníes han amenazado la libertad de navegación en aguas esenciales para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, la región y el mundo”.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había hablado del mismo tema, pero dado un número menor, aunque aclarando que la cifra aumentaría: “Me complace informar de que, en las últimas horas, hemos atacado y destruido por completo diez buques o embarcaciones minadores inactivos. ¡Y seguirán otros!”.

Días atrás, el mandatario había advertido a Irán de “consecuencias militares” si se atrevían a poner minas en el estrecho de Ormuz: “Si Irán ha puesto minas en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informaciones de que lo hayan hecho, queremos que se retiren inmediatamente. Si, por alguna razón, colocan minas y no las retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto”.

Luego añadió que si “Irán quita lo que ha podido haber colocado será un paso gigantesco en la dirección correcta”.

El mensaje de Netanyahu a los iraníes

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, expresó: “Pueblo de Irán, estamos librando una guerra histórica por la libertad. Esta es una oportunidad única en la vida para que eliminen el régimen del ayatolá y alcancen su libertad”.

El líder israelí definió a su Ejecutivo y al estadounidense como los “mejores aliados” de los iraníes, afirmando respetar “plenamente su soberanía, cultura y patrimonio. Pidieron ayuda y la ayuda ha llegado. Seguiremos golpeando con fuerza creciente a los tiranos que los han aterrorizado durante décadas”.

A continuación, señaló que “en los próximos días crearemos las condiciones para que puedan tomar las riendas de su destino. Sus sueños se harán realidad. Cuando llegue el momento adecuado, y ese momento se acerca rápidamente, les pasaremos la antorcha”.

