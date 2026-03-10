Cómo informa Irán sobre la guerra: propaganda y disidencia ante el conflicto con Israel y EE.UU.

El conflicto en Medio Oriente que se inició con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán entró este martes en su día 11, en medio de señales contradictorias sobre su evolución. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que se trata de una guerra “prácticamente terminada”, aunque al mismo tiempo redobló sus advertencias sobre la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo.

En paralelo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Israel continuará su ofensiva contra Irán “con toda la fuerza” y sostuvo que las operaciones militares están modificando “el rostro de Oriente Medio”.

En ese escenario de alta tensión regional, el sistema mediático iraní se convirtió en un reflejo de las tensiones políticas internas. La cobertura informativa del conflicto —tanto dentro como fuera del país— muestra un panorama fragmentado entre medios estrechamente alineados con el Estado, publicaciones reformistas que intentan ofrecer miradas más críticas y una red de medios de la diáspora que opera desde el exterior.

El ecosistema informativo interno de Irán opera bajo el control o la estrecha vigilancia del Estado. La Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), junto a agencias como Tasnim, Fars y Mehr, actúa como el principal megáfono del establishment clerical. En el conflicto actual, estos medios construyen una narrativa de victimización frente a lo que denominan "agresión extranjera", señalando a Estados Unidos e Israel como únicos responsables. Esta línea oficial es reforzada por portales vinculados al aparato judicial, como Mizan News Agency, que minimizan sistemáticamente cualquier impacto interno de la guerra.

Junto a este bloque dominante existe un grupo más reducido de publicaciones consideradas reformistas, como Shargh Daily, Ham-Mihan y Donya-e-Eqtesad, que suelen ofrecer análisis más críticos sobre la política y la economía iraní.

Sin embargo, estos medios operan bajo una presión constante. Durante las protestas nacionales registradas a comienzos de año, las autoridades impusieron bloqueos de internet y restricciones a las comunicaciones que dejaron a muchos portales inaccesibles. En ese contexto, las plataformas más alineadas con el gobierno continuaron difundiendo información a través de redes como Telegram.

La ofensiva contra el periodismo crítico se traduce en medidas punitivas directas. Un caso emblemático ocurrió en enero de 2026, cuando las autoridades ordenaron el cierre del diario Ham-Mihan. La clausura fue una respuesta a la columna de su editor jefe, quien analizó la crisis actual estableciendo paralelismos con la revolución de 1979. Este episodio, sumado a una ola de arrestos y suspensiones, ha reducido al mínimo el margen de maniobra de las redacciones independientes.

Informar desde el exterior

Cubrir Irán representa un laberinto logístico y jurídico para la prensa internacional. La detención de corresponsales de cabeceras como The Washington Post o The New York Times ha consolidado un clima de cautela extremo. Ante los riesgos del terreno, medios como Financial Times o Al Jazeera mantienen una presencia mínima, mientras que gigantes como Reuters, Bloomberg y CNN gestionan su cobertura desde bases regionales en Turquía o Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la distancia no resuelve el problema de fondo: el miedo a las represalias silencia a las fuentes internas, dificultando el acceso a información verificable.

En ese contexto, los medios iraníes de la diáspora cumplen un papel central para completar el panorama informativo. Estos portales y canales transmiten en persa desde el exterior y llegan tanto a audiencias dentro como fuera del país. Entre los más influyentes se encuentran Iran International, BBC Persian, IranWire, Manoto TV y Voice of America Persian.

Gracias a redes de fuentes y contactos dentro de Irán, estos medios suelen ser los primeros en recibir videos, fotografías o testimonios sobre protestas, bombardeos o movimientos militares. Tras procesos de verificación, ese material termina siendo utilizado también por medios internacionales.

La diáspora no solo rompe el cerco informativo, sino que actúa como plataforma para figuras proscritas en los medios internos, como el príncipe heredero Reza Pahlavi, consolidado hoy como uno de los rostros más visibles de la oposición. Dentro o fuera de las fronteras, los periodistas enfrentan un entorno de hostilidad extrema que incluye desde sofisticadas restricciones tecnológicas y vigilancia estatal hasta campañas de acoso digital y amenazas judiciales permanentes.

