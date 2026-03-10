La National Mall de Washington D.C. se convirtió en escenario de controversia después de la aparición de una estatua de casi cuatro metros que muestra a Donald Trump abrazando al fallecido financista Jeffrey Epstein, recreando la icónica pose de Jack y Rose en la película Titanic. A partir de lo que se informó, la instalación titulada “King of the World” se encuentra frente al Capitolio de los Estados Unidos, sobre la proa de un Titanic a escala, apuntando hacia el Monumento a Washington entre Jefferson y Madison Drive.

Apreciablemente, la pieza fue realizada por un colectivo de artistas anónimos bajo el seudónimo “The Secret Handshake”, responsable de intervenciones previas como la protesta “Best Friends Forever” en 2025. La escultura está pintada en un dorado brillante de 3,6 metros de alto y busca generar un efecto satírico y mediático.

Del mismo modo, en los laterales se colocaron placas explicativas que comparan la relación entre ambos con la historia ficticia de Jack y Rose: “La trágica historia de amor entre Jack y Rose se construyó sobre viajes de lujo, fiestas estrepitosas y bocetos secretos de desnudos. Este monumento honra el vínculo entre Trump y Epstein, una amistad construida sobre viajes de lujo, fiestas estrepitosas y bocetos secretos de desnudos”, se lee en el texto.

Complementando la instalación, los artistas colocaron diez pancartas gigantes, con fotos de Trump y Epstein juntos, la frase “Make America Safe Again” y el sello del Departamento de Justicia con la palabra “Justicia” tachada. Según declaraciones del colectivo, el nombre de la obra hace referencia a publicaciones del mandatario.

Incluye 10 banderas satíricas con fotos de ambos

La Casa Blanca respondió con un comunicado desestimando las obras como "desperdicio de dinero de demócratas y medios"

Lógicamente, esta no es la primera vez que el colectivo anónimo “The Secret Handshake” interviene con obras polémicas sobre figuras vinculadas a Donald Trump y Jeffrey Epstein. A partir de septiembre de 2025, el grupo instaló la estatua titulada “Best Friends Forever”, que mostraba a ambos tomados de la mano y saltando.

Aunque la pieza fue retirada inicialmente por el Servicio de Parques Nacionales por presunta violación de permisos, fue reinstalada días después tras la revisión de la normativa de exhibición temporal en espacios públicos.

Después, en enero de 2026, los artistas colocaron una réplica de tres metros de una tarjeta de cumpleaños dirigida a Epstein, que supuestamente estaba firmada por Trump en 2003. La instalación incluía un dibujo rudimentario del contorno de una mujer, un detalle que el presidente ha negado haber realizado.

Trump ha negado cercanía reciente con Epstein desde 2004, cuando lo expulsó de Mar-a-Lago por conducta inapropiada

La Casa Blanca, mediante su vocera Abigail Jackson, respondió a estas intervenciones. En declaraciones a The Washington Post y Time, el gobierno sostuvo que los sectores liberales pueden gastar su dinero como deseen, pero remarcó que Trump expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago años antes de su detención.

Detalles técnicos y logística de la exhibición

La obra "King of the World" está construida principalmente con espuma, resina, madera y alambre, materiales livianos que permiten un montaje rápido. Según los registros del Servicio de Parques Nacionales, los artistas utilizan intermediarios para obtener los permisos de uso de suelo, figurando nombres ficticios como "Mary Harris".

A este punto, la ubicación de la estatua coincide con un área de alto tránsito peatonal, cerca de una instalación de concientización sobre el cáncer colorrectal. Pese a la controversia, el grupo anónimo suele asegurar permisos legales que especifican horarios estrictos de permanencia para evitar el decomiso por parte de la Policía.

De esta manera, el colectivo informó a través de un correo electrónico enviado a la revista de arte Hyperallergic que la pieza permanecerá en exhibición pública hasta el próximo viernes 14 de marzo a las 20:00 horas.

