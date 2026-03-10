El nuevo líder de Irán, Mojtaba Khamenei, aún no habló en público y corren rumores de que podría no asumir

El nombramiento de Mojtaba Khamenei como nuevo líder de Irán abrió una etapa llena de incertidumbre. A tres días de asumir el cargo tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, todavía no apareció en público ni dio su primer discurso oficial.

Su silencio generó especulaciones dentro y fuera del país. Entre ellas, la posibilidad de que haya resultado herido durante los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra objetivos en territorio iraní.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Distintos reportes indican que Khamenei habría sido alcanzado durante bombardeos en la capital iraní, Teherán, en el marco de los ataques registrados en los últimos días.

Incluso la televisión estatal iraní lo describió como “Jaanbaz”, una expresión que suele utilizarse para referirse a veteranos de guerra que resultaron heridos.

Ese escenario podría explicar por qué el nuevo Guía Supremo todavía no se dirigió públicamente al país, algo que en Irán suele ser clave para marcar la línea política y religiosa del régimen.

Una tragedia familiar en medio de la guerra

La ausencia pública también se produce en medio de una tragedia personal. En el ataque que terminó con la vida de su padre, ocurrido el 28 de febrero, también murieron varios integrantes de su familia, entre ellos su madre, su esposa, uno de sus hijos, una hermana y otros familiares cercanos.

Según distintas versiones, esa situación podría haber influido en su demora para asumir plenamente el rol de liderazgo en medio de un contexto de guerra.

Irán definió el nombre del próximo Líder Supremo tras la muerte de Jamenei

Antes de llegar al poder, Mojtaba Khamenei era prácticamente un desconocido para gran parte de la población iraní y también para los gobiernos occidentales. Durante años operó en segundo plano dentro de la estructura política y religiosa del país, sin ocupar cargos públicos visibles.

De hecho, existen muy pocas apariciones públicas registradas. Solo se conoce un video en el que da una clase de derecho islámico, y nunca concedió entrevistas en las que fijara su postura sobre temas clave como la relación con Estados Unidos o el programa nuclear iraní.

La presión internacional

Mientras tanto, la tensión internacional sigue en aumento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el nombramiento de Mojtaba Khamenei y advirtió que el nuevo líder iraní “no podrá vivir en paz” si continúa la confrontación.

En este contexto, su primera aparición pública es esperada con atención tanto por los aliados de Irán como por sus adversarios. Su discurso podría definir el rumbo político del país en medio de la guerra y de una fuerte presión internacional sobre la República Islámica.

LB