Pablo Quirno confirmó que ya salieron 420 argentinos de Emiratos Árabes en medio de la guerra

El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó en su cuenta de X que ya son 420 los argentinos que lograron salir de Emiratos Árabes Unidos en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. En las últimas horas 62 ciudadanos dejaron el país en vuelos de la aerolínea Emirates, con destino a Buenos Aires y San Pablo.

La salida se da en el marco del operativo coordinado por la Cancillería para asistir a los argentinos que habían quedado varados en la región tras el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores organizó un operativo especial para facilitar la salida de los ciudadanos argentinos que se encontraban en distintos puntos de la región.

Los traslados se realizan a través de vuelos comerciales que fueron retomando su actividad de manera parcial, luego de varios días de cancelaciones por razones de seguridad.

La situación logística es compleja porque el espacio aéreo en Medio Oriente se abre y se cierra de manera intermitente debido a los ataques y a las medidas de seguridad adoptadas por los países de la zona.

Vuelos especiales para facilitar el regreso

Desde la Cancillería señalaron que el cronograma especial de vuelos desde Emiratos Árabes y otros países cercanos sigue activo para ayudar a los argentinos a regresar al país.

El objetivo del operativo es garantizar que los compatriotas puedan volver “de la manera más rápida y segura posible”, mientras continúan las tensiones militares en la región.

