Pablo Ferrari sobre el impacto de la guerra en la economía argentina: “No va a ser algo beneficioso para la Argentina”

La creciente tensión geopolítica y los conflictos bélicos en distintas regiones del mundo podrían tener consecuencias directas sobre la economía argentina. En ese marco, el economista Pablo Ferrari analizó los posibles impactos sobre la inflación, el comercio internacional y el modelo productivo del país.

Según explicó, el escenario global ya muestra señales de presión inflacionaria que podrían trasladarse a la economía local. “Si hay una inflación mundial en alta, lo que va a terminar ocurriendo es que eso sin lugar a dudas va a impactar en la Argentina”, sostuvo.

Ferrari también remarcó que el aumento del precio internacional de la energía no necesariamente representará una ventaja para el país, pese al cambio en la matriz energética argentina. “Si hay una alza del precio internacional de la energía, no sólo va a aumentar los costos importados y nacionales, sino que el beneficio relativo del alza de los combustibles va a quedar en pocas manos”, afirmó.

Para el economista, el impacto será desigual y difícil para la mayor parte de la sociedad. “No se puede hablar de que va a ser algo beneficioso para la Argentina en su conjunto… para la gran mayoría va a resultar un proceso muy complicado”, advirtió.

Riesgos para el comercio internacional

Ferrari explicó que los conflictos de escala global históricamente generaron alteraciones en los flujos comerciales. En ese sentido, sostuvo que el actual escenario no sería la excepción si las tensiones continúan escalando. “En todos los eventos bélicos de escala internacional hubo merma en el comercio internacional y reconfiguraciones de los flujos comerciales”, señaló.

En esa línea, agregó que la prolongación de los enfrentamientos podría provocar cambios en las relaciones económicas entre países y regiones. “Es esperable que si esto se prolonga y profundiza ocurra una merma en el comercio internacional y una reconfiguración de flujos”, explicó.

El economista también mencionó que el mundo atraviesa un proceso de fragmentación económica y regionalización que podría intensificarse con los conflictos actuales.

Un escenario global cada vez más complejo

Ferrari destacó que hoy existen múltiples focos de tensión simultáneos, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta los conflictos en Medio Oriente, con posibles impactos en mercados estratégicos como el de la energía o los cereales. “Lo que uno ve es que en muchos de los principales lugares del mundo hay un conflicto relevante”, indicó.

Al mismo tiempo, señaló que el posicionamiento internacional de Argentina podría generar consecuencias económicas adicionales. “Argentina va caminando a tener una política absolutamente dependiente y funcional de Estados Unidos, y eso también va a traer otras consecuencias”, advirtió.

En ese contexto, el economista planteó que el país enfrenta una situación atípica respecto de su historia económica. “En otras crisis globales se impulsó la industrialización sustitutiva; en estas circunstancias Argentina aparece deteriorando su matriz industrial, por lo tanto es una situación inédita también para la historia argentina”, concluyó.

