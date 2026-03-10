Cuál es el alarmante diagnóstico de lo que ocurriría si se extiende el conflicto en Medio Oriente

El economista, Federico Vaccarezza, conversó con Canal E y se refirió al impacto que podría tener una escalada del conflicto internacional sobre los precios de la energía, la inflación global y la estabilidad económica de Argentina.

Federico Vaccarezza explicó que el efecto de una crisis internacional dependerá principalmente de la intensidad y la duración del conflicto. “Todo depende de la magnitud y la intensidad con que ese fenómeno a nivel internacional impacte”, planteó.

Antecedentes de las últimas crisis del petróleo

Asimismo, comparó la situación actual con las crisis del petróleo que se produjo en la década del 70, que provocaron transformaciones profundas en la economía mundial: “Si llega a ser un impacto medianamente controlable, como por ejemplo viene siendo hasta ahora, comparado con lo que fueron la primera y la segunda crisis del petróleo en los años 70, que fueron también por conflictos bélicos y sabemos lo que desencadenaron”.

En ese sentido, Vaccarezza recordó que aquellas crisis energéticas generaron cambios estructurales en el sistema económico global. “Desencadenaron una radical transformación del capitalismo mundial, el fin de los 30 años dorados del capitalismo, el comienzo de un proceso de reconfiguración económica a nivel mundial”, sostuvo.

Cuál fue el impacto en Argentina

Luego, manifestó que ese proceso también tuvo consecuencias profundas en Argentina: “Fue muy profundo en la Argentina en los años 70, sabemos lo que pasó con la economía”.

El entrevistado mencionó que, si el impacto internacional se mantiene dentro de niveles moderados, el país podría resistir el shock externo. “Si llega a ser un impacto medianamente moderado se puede llegar a controlar”, expresó.

Sin embargo, advirtió que un agravamiento del conflicto podría generar un escenario global mucho más complejo: “Si esto se llega a extender en el tiempo, se cierra el Estrecho de Ormuz, se incendian los pozos de petróleo y las reservas de petróleo en Irán, bueno, eso ya va a derivar en una escalada económica a nivel mundial”.