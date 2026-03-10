El conflicto en Medio Oriente impacta de lleno en la campaña de Lula en Brasil

El periodista y analista Patricio de la Barra analizó en diálogo con Canal E el impacto que tiene en Brasil la escalada del conflicto en Medio Oriente, el posicionamiento internacional de Lula da Silva y cómo ese escenario puede influir en la carrera electoral hacia octubre.

Según explicó, la política exterior del presidente brasileño y su postura frente a Irán, Estados Unidos e Israel empieza a generar costos internos y externos. A eso se suman tensiones por la seguridad, el narcotráfico y una serie de conflictos institucionales que, en su visión, también afectan al oficialismo.

La posición de Lula frente a Irán y el costo político en Brasil

De la Barra sostuvo que uno de los principales problemas de Lula da Silva en su intento de reelección es su alineamiento internacional en medio del conflicto en Medio Oriente. “Lula da Silva se ha alineado con Irán y ha criticado duramente este conflicto que tiene Israel-Estados Unidos con Irán”, afirmó.

Para el analista, esa postura generó tensiones con Donald Trump y también abrió cuestionamientos dentro de Brasil. Según indicó, la relación con Washington se volvió más delicada en un contexto en el que ambos líderes todavía no tuvieron una reunión cara a cara de peso.

BRICS, dictaduras y cuestionamientos a la política exterior brasileña

El periodista remarcó que Brasil también quedó bajo la lupa por su rol dentro de los BRICS y por haber impulsado el ingreso de países que considera problemáticos desde el punto de vista político. “Brasil fue el que trajo a los BRICS a Irán y otros países que son considerados dictaduras”, señaló.

En ese marco, explicó que Lula viene siendo criticado por apartarse de los países considerados democráticos y por haber cuestionado, en otros momentos, la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Según De la Barra, esa acumulación de posiciones internacionales termina repercutiendo en la imagen del presidente brasileño en plena disputa electoral.

Seguridad, narcotráfico y tensión con Estados Unidos

Otro de los ejes que marcó el analista fue la discusión sobre el crimen organizado y la posibilidad de que grupos narco brasileños sean considerados organizaciones terroristas. De la Barra recordó que Brasil no participó de una cumbre realizada en Miami junto a unos 20 países, en la que se debatió esa calificación para grupos como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

“Eso forma una imagen que ha ido repercutiendo en la carrera electoral para octubre de este año”, afirmó. Según explicó, Lula rechaza esa caracterización porque considera que podría abrir la puerta a una intervención más agresiva de Estados Unidos en la región.

La posible reunión entre Lula y Trump

Consultado sobre un eventual encuentro entre ambos mandatarios, De la Barra consideró que sería un hecho político de gran relevancia. “Sería primera vez que se encuentran cara a cara”, afirmó. Hasta ahora, explicó, solo hubo contactos virtuales o encuentros muy breves sin desarrollo de temas de fondo.

Para el analista, una reunión de ese tipo pondría sobre la mesa dos ejes centrales: el conflicto con Irán y la discusión sobre el combate al narcotráfico en América Latina.

Brasil, violencia interna y presión política

De la Barra también vinculó el escenario internacional con la situación de seguridad interna en Brasil. Según explicó, la ofensiva contra el narcotráfico en algunos estados generó un fuerte debate político y elevó la presión sobre distintos gobernadores. En ese contexto, mencionó el caso de Claudio Castro en Río de Janeiro y el de Tarcísio de Freitas en San Pablo, dos dirigentes a los que, según dijo, se les reclama una actitud más dura frente al crimen organizado.

Para el periodista, esa agenda también perjudica a Lula porque se combina con escándalos institucionales y judiciales que desgastan al oficialismo.

Escándalos, justicia y disputa electoral

El analista afirmó que el gobierno brasileño también enfrenta un escenario complicado por conflictos en los tres poderes del Estado. Entre ellos mencionó un escándalo vinculado al Banco Master y cuestionamientos sobre el accionar de sectores del Poder Judicial. “Todo este conflicto que se está observando en los tres poderes del Estado, lógicamente va a interferir en el proceso electoral”, sostuvo.

Además, señaló que Lula desistió de participar en la asunción de un mandatario en Chile después de enterarse de que también había sido invitado un referente del bolsonarismo. Para De la Barra, esa decisión refleja el nivel de polarización que atraviesa hoy la política brasileña.

La elección de octubre y la presión sobre Lula

De cara a las elecciones, el periodista aseguró que la situación de Lula se vuelve cada vez más compleja. Según indicó, la suma de factores internacionales, institucionales y de seguridad pública impacta sobre su imagen y fortalece a la oposición. En ese marco, advirtió que el conflicto en Medio Oriente no solo tiene consecuencias geopolíticas globales, sino que también influye directamente en la política interna de Brasil y, por extensión, en el MERCOSUR.