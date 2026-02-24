Tensión en Brasil por la utilización del carnaval como una herramienta política en la campaña de Lula

En medio del cierre del carnaval y el inicio del calendario electoral en Brasil, el periodista, Patricio de la Barra, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en el escenario político que atraviesa el país, marcado por la figura de Luiz Inácio Lula da Silva, la utilización del carnaval como plataforma y las tensiones de cara a las elecciones presidenciales.

“Acá ya estamos concluyendo la fiesta máxima de los brasileños, que es lo que detiene prácticamente toda la actividad en el país. Ya se está recuperando a partir de este lunes”, contextualizó Patricio De La Barra.

Se retoma la agenda eleccionaria tras el carnaval

Sobre el año electoral, planteó: “Ya comienza la actividad absolutamente normal y vamos a ver qué es lo que va a suceder de aquí para adelante en un año, un año marcado por un plebiscito que sería la elección presidencial, también elecciones de gobernadores, de elección de la Cámara Baja y un tercio del Senado, se eligen en las ciudades también gobernadores en los estados. Es decir, una elección que creo que va a ser muy importante para definir los destinos de Brasil en el futuro”.

El eje más sensible fue la presencia de Lula en el carnaval de Río de Janeiro y el posible uso político del evento. En este contexto, De la Barra afirmó: “Yo creo que se excedió un poco el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva al utilizar el carnaval, que es una fiesta democrática y popular en todos los aspectos, usando una escuela de samba”.

Además, explicó la estructura competitiva del carnaval carioca: “Hay una disputa anual, son 20 escuelas del primer grupo, 20 escuelas del segundo grupo y más otras 20 del tercer grupo, que son las que disputan el estandarte de oro, que sería ganar un torneo como el torneo nacional de fútbol”.

La mala jugada de Lula

En ese marco, el entrevistado sostuvo: “Entonces apostó, apostó errado, apostó mal, utilizando dinero público, lo que seguramente le va a representar algo en pérdida de votos en el transcurrido del tiempo”.

Y agregó un dato político relevante: “Estuvo presente Lula da Silva, cosa que según la ley, según la constitución, incluso según las leyes electorales, no puede anticipar la campaña electoral, cosa que Lula da Silva lo hizo, salió él, su mujer, sus amigos, algunos ministros incluso que estuvieron en el desfile de la escuela de samba ahí en el Sambódromo en Río de Janeiro”.