El rebote del Merval y la incertidumbre internacional mantienen en alerta a los inversores

El analista de mercados Leonel Búccolo, de Rava Bursátil, analizó en diálogo con Canal E el comportamiento del índice Merval, que mostró una fuerte reacción alcista tras varios días de caídas en el mercado local. Según explicó, la suba responde más a un rebote técnico que a un cambio estructural en la tendencia.

Durante la entrevista, el especialista señaló que la bolsa argentina venía muy castigada y que la recuperación actual se explica, en parte, por el rebote de mercados internacionales y por el apetito de riesgo de los inversores.

Un rebote del Merval tras días complicados

Búccolo explicó que el Merval venía atravesando jornadas muy negativas y se encontraba en niveles críticos en dólares. Esto generó un escenario propicio para una recuperación técnica. “Venía muy golpeado y muy castigado”, afirmó el analista. En ese contexto, cualquier impulso externo podía provocar una reacción más fuerte de lo habitual.

Según detalló, el índice había llegado a niveles cercanos a los 1.700 dólares, un punto que el mercado observa con atención. “Si pierde esos niveles empieza a poner como objetivo cerrar el gap y devolver toda la suba que logró en octubre”, explicó.

El impacto de los mercados internacionales

El especialista sostuvo que el rebote también se explica por la mejora de los mercados globales, que empujaron a los activos argentinos. “Al tener un pequeño empujón de Estados Unidos, de los emergentes, de Brasil y de China rebotando, Argentina sobre reacciona”, señaló.

Sin embargo, advirtió que este movimiento todavía no confirma un cambio de tendencia. “No confirma nada, hay que ver los próximos días cómo sigue”, remarcó.

La volatilidad por el conflicto internacional

Durante la entrevista también se analizó el impacto de la guerra en Medio Oriente y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible resolución rápida del conflicto. Búccolo consideró que las declaraciones políticas generan volatilidad en los mercados y no siempre reflejan la realidad económica.

“Son frases muy políticas que generan mucha volatilidad y tampoco se puede confiar en lo que diga ningún dirigente del mercado”, sostuvo. Además, recordó que el conflicto todavía está lejos de resolverse y que podrían persistir los movimientos bruscos en los precios de los activos.

El petróleo, las tasas y la economía de Estados Unidos

El analista también señaló que el mercado sigue de cerca el comportamiento del precio del petróleo, que tuvo fuertes movimientos en los últimos días. El aumento de los combustibles en Estados Unidos podría tener consecuencias macroeconómicas. “Se dispararon los combustibles en Estados Unidos y eso puede traer un problema grande en la inflación”, advirtió.

Según explicó, esto podría impactar en las decisiones de la Reserva Federal respecto de las tasas de interés, un factor clave para los mercados financieros globales.

Por qué los inversores miran a los bancos

Otro punto analizado fue el comportamiento de las acciones argentinas, donde los bancos mostraron subas importantes frente a las empresas energéticas. Búccolo explicó que el mercado busca activos con mayor volatilidad para aprovechar posibles rebotes.

“Los inversores están con apetito de riesgo y buscan un banco que sea más volátil y reaccione mejor a las noticias”, explicó. En cambio, las empresas energéticas ya tienen gran parte de las expectativas incorporadas en el precio. “YPF viene muy lateral y le cuesta superar ciertos niveles”, señaló.