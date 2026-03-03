Mercado argentino en alerta: “Es muy difícil poder desacoplarse de este contexto”

En diálogo con Canal E, Leonel Búccolo, analista de Rava Bursátil, analizó la fuerte corrección del mercado argentino, que perdió cerca de un 25% en dos meses, con un riesgo país nuevamente en torno a los 600 puntos y bonos en dólares que ya rinden por encima del 10%.

El especialista fue contundente sobre el escenario actual: “Días difíciles para el mercado, nuevamente con conflictos geopolíticos internacionales que es lo que más mueve la aguja”, explicó. Y agregó: “Es muy difícil poder desacoplarse de este contexto, así que se esperan días complicados”.

Según Búccolo, pese a que el frente político local luce más ordenado tras las elecciones, no hay catalizadores suficientes que impulsen los activos. “No hay un driver fundamental interno como para que se sostenga o incluso empiece a subir”, afirmó.

Riesgo país, bonos y la duda sobre la sostenibilidad

El riesgo país volvió a escalar y los bonos soberanos en dólares retroceden hasta 2% en la rueda, empujando sus tasas internas de retorno (TIR) por encima del 10%. Para el analista, el mercado ya había descontado buena parte de las expectativas políticas.

“El mercado ya tiene gran parte de toda la expectativa que generó la parte política cuando el Gobierno gana las elecciones de medio término”, señaló. Sin embargo, advirtió que persisten dudas estructurales: “Todavía no terminan de cerrar los números, si el programa que se está llevando a cabo es sostenible de mediano o largo plazo”.

Búccolo comparó la dinámica con lo que ocurre con la inflación: “Veníamos con la inflación bajando y si tomamos el corto plazo empieza a ser una escalera ascendente”, sostuvo, en referencia al rebote reciente y a las dificultades para consolidar una desaceleración firme.

A pesar de que el Banco Central acumula reservas, el mercado no reacciona como se esperaba. “A pesar de que se acumulen reservas, el riesgo país no cede”, remarcó.

Merval en dólares y señales técnicas preocupantes

El índice Merval medido en dólares perforó niveles clave y se ubica cerca de los 1.700 puntos, muy lejos de los máximos recientes. Para Búccolo, el análisis técnico aporta señales claras. “El mercado pegó un salto fuerte después de que se ganan las elecciones, te embarra un poco el gráfico”, explicó. Durante semanas, el índice se movió en un rango lateral entre 1.800 y 2.000 dólares, con un intento fallido de superar los 2.200 a fines de enero.

Pero la ruptura de soportes encendió alarmas: “Al perder este nivel, la verdad que lo pone en una situación más complicada”, advirtió.

Si el contexto internacional no mejora, el escenario podría deteriorarse aún más. “Los próximos objetivos, si esto sigue así, es que el Merval vaya a los 1.600 y cierre el gap, devuelva todo lo que había recuperado después de las elecciones”, anticipó.

El impacto del conflicto internacional también se refleja en el sector energético: ni siquiera la suba del petróleo logra desacoplar a empresas como YPF o Vista, que continúan en terreno negativo.

En síntesis, el mercado argentino enfrenta un cóctel complejo: ausencia de catalizadores internos, dudas sobre la sostenibilidad del programa económico y un frente internacional adverso que presiona tanto a acciones como a bonos.

