Luis Secco: “El precio del petróleo está a 20 dólares arriba de lo que supo estar, con lo cual, no es poco”

El economista, Luis Secco, habló con Canal E y analizó las tensiones en el mercado energético internacional y su impacto en los precios del petróleo, los combustibles y el gas que consume Argentina.

Luis Secco consideró que la política de precios que aplica YPF frente a las fluctuaciones internacionales resulta prudente. “Yo creo que ha sido bastante prudente la política”, afirmó al analizar el mecanismo de actualización basado en promedios móviles.

Fluctuaciones en el precio del petróleo

Asimismo, explicó que la cotización internacional del petróleo atravesó fuertes cambios en muy poco tiempo, lo que hubiera generado grandes saltos en los precios internos si se trasladaban directamente al surtidor: “Si vos mirás las fluctuaciones que hubo en el precio, en algún momento estábamos en 120 dólares, arrancó, para ponerlo en perspectiva, 60, 120, 80. Imagínate que si ese hubiera sido el patrón de ajuste de los precios al surtidor, hubiera sido una locura”.

Frente a ese escenario, Secco destacó la decisión de aplicar un esquema de promedios que permita amortiguar los movimientos bruscos del mercado. “Utilizar los promedios móviles que utiliza YPF y que un poco guía al resto del mercado, me parece muy razonable”, planteó.

Cómo se encuentra la situación del combustible en Estados Unidos

También comparó la dinámica argentina con la de Estados Unidos, donde los precios reaccionan más rápidamente a los cambios internacionales: “La gasolina en Estados Unidos tuvo un salto del 25% en el peor momento de antes de ayer, con lo cual, allá son más directas, si querés, las fluctuaciones”.

Más allá de los mecanismos de amortiguación, el entrevistado advirtió que el precio del crudo se mantiene por encima de los niveles previos al conflicto internacional: “De toda manera, el precio del petróleo está a 20 dólares arriba de lo que supo estar, con lo cual, no es poco”.

Sin embargo, subrayó que en Argentina hay otro factor energético que podría tener un impacto aún mayor en los costos durante el invierno como es el gas natural licuado. “Una de las repercusiones que menos se habla en Argentina es el único combustible que estamos importando, no exportando, es el gas natural licuado, el GNL”, sostuvo.